A Rádio Observador vai promover um debate entre os cabeças de lista pelo circulo eleitoral do Porto na quinta-feira, 22 de fevereiro, pelas 12h na Porto Business School. Na sequência dos vários debates que tem promovido pelo país, o Observador abre o debate do Porto à comunidade, podendo contar com a participação do público interessado.

Francisco Assis, do PS; Miguel Guimarães, da Aliança Democrática; Rui Afonso, do Chega; Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal; Alfredo Maia, do PCP e Isabel Pires, do Bloco de Esquerda vão debater durante uma hora os temas que mais preocupam a região norte e os portuenses.

O debate vai decorrer na quinta-feira, 22 de fevereiro e será transmitido nas Manhãs 360 da Rádio Observador, na sexta-feira, 23 de fevereiro, às 9h.

Os cenários pós-eleitorais, a saúde, a mobilidade, a habitação, a educação e a regionalização são alguns dos assuntos que vão passar pela mesa do debate promovido pela Rádio Observador.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nestas eleições legislativas, o Observador tem organizado debates nos vários círculos eleitorais, convidando os partidos que foram eleitos em cada circulo nas últimas eleições legislativas em 2022.

Candidatos por Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Bragança, Santarém, Viana do Castelo e Leiria já passaram pelos microfones da Rádio Observador e vários outros vão debater até às eleições marcadas para 10 de março.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga, em 88.1 em Aveiro e em 92.6 e 99.5 fm no Ribatejo e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui.