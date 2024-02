Esta terça-feira olhamos para o frente a frente entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Foram 75 minutos de confronto entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, por vezes confronto muito vivo e com muitas interrupções. Falou-se das polícias, de governabilidade, de impostos, de habitação, da saúde, de pensões e também se trocaram muitas acusações sobre quem estava ou não melhor ou pior preparado para governar. Ao longo das últimas semanas os portugueses puderam ficar a conhecer melhor os líderes dos diferentes partidos, alguns dos quais estreantes, e também muitas das suas propostas, e apesar de ainda faltaram os debates que vão juntar todos contra todos num mesmo palco, o natural é que agora a atenção se foca mais nas ações de campanha, na contagem decrescente para 10 de Março. Hoje vamos fazer o balanço destes debates e sobretudo do debate de ontem e procurar perceber o que pode ou não mudar quando os líderes vierem mesmo para a rua. Será que esta ronda de debates foi positiva?

