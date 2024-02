Siga o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, fará o seu discurso sobre o Estado da Nação em 29 de fevereiro diante das duas Câmaras do Parlamento, anunciou esta terça-feira o Kremlin.

A intervenção de Putin será a apresentação do seu programa eleitoral para as presidenciais que acontecem entre 15 e 17 de março, nas quais concorrerá à reeleição para um quinto mandato de seis anos.

O jornal Kommersant sublinhou que o discurso de Putin se concentrará na campanha militar na Ucrânia; na defesa da soberania da Rússia, tanto política como tecnológica; no desenvolvimento económico e nos assuntos sociais.

O Presidente russo dará especial ênfase à necessidade de aumentar as taxas de natalidade, nomeadamente porque o exército russo perdeu centenas de milhares de homens na guerra, segundo a NATO.

A economia russa cresceu 3,6% no ano passado, segundo as autoridades da Rússia, embora a inflação oficial ultrapasse os 7% e o preço do cabaz de alimentos básico tenha disparado nos últimos meses.

Putin, que 79% nas pesquisas de intenção de voto, fará o discurso perante o Parlamento federal duas semanas antes das eleições presidenciais.

A Comissão Eleitoral Central registou a candidatura de Putin e de outros três candidatos de partidos com representação parlamentar, cuja popularidade não ultrapassa os 4%.

No entanto, a Comissão recusou-se a registar como candidato Boris Nadezhdin (do partido Iniciativa Cívica, contra a guerra na Ucrânia), concorrente que 10 e 20% dos votantes estariam dispostos a votar, segundo as sondagens.

Além disso, cinco dias antes da intervenção do Presidente, será assinalado dois anos de guerra na Ucrânia, que teve início com a invasão russa a 24 de fevereiro de 2022.