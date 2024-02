O manuscrito que contém a letra do sucesso “Hotel California”, tema lançado em 1976 pelos Eagles, está no centro de um julgamento que vai arrancar esta quarta-feira, em Nova Iorque. Três homens ligados ao mundo das peças de memorabilia são acusados de terem conspirado para adquirirem e venderem os manuscritos de várias músicas dos Eagles, incluindo a “Hotel California”, escreve a Associated Press.

Glenn Horowitz, negociador de livros raros, Craig Inciardi, antigo curador do Hall of Fame do Rock & Roll, e Edward Kosinski, vendedor de memorabilia, vão ser os protagonistas no banco dos réus. O trio não enfrenta uma única acusação sobre roubo dos manuscritos – 80 folhas de um simples bloco de notas pautado amarelo, com ideias de letras – mas de terem orquestrado o acesso a propriedade roubada. As cerca de 80 páginas incluem ainda as letras de músicas como “Life in the Fast Lane” e “New Kid in Town”.

Os três homens declararam-se inocentes e os advogados de defesa argumentam que não há crime, uma vez que as páginas chegaram através de um escritor que trabalhou com os Eagles. O procurador de Manhattan discorda dessa teoria, alegando que os três sabiam que as páginas tinham sido dadas como roubadas.

O escritor em causa, identificado como Ed Sanders, trabalhou no fim dos anos 70 e início da década de 80 numa biografia autorizada da banda, que nunca chegou a ser publicada. Não é acusado neste caso, mas terá sido o responsável pela venda das páginas a Horowitz, que por sua vez as vendeu a Inciardi e a Kosinski.

Don Henley, o músico dos Eagles responsável pela letra, vai comparecer em tribunal como testemunha principal, aproveitando um intervalo de uma digressão. Henley já disse noutra ocasião que não deu as páginas com as letras ao biógrafo.

A Associated Press cita o manager dos Eagles, Irving Azoff, que disse que os documentos eram “peças insubstituíveis da história musical”.

Em 2016, a leiloeira Sotheby’s chegou a tentar leiloar a letra de “Hotel California”, mas acabou por retirar o artigo do lote quando tomou conhecimento dos contratempos com a propriedade do documento.