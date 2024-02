Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra entre Israel e o Hamas

O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) alertou para as condições “terríveis” em que o Hospital Nasser, o segundo maior de Gaza, se encontra, depois de ter deixado de funcionar no passado domingo, 18 de fevereiro.

Num vídeo publicado na rede social X, Jonathan Whittall, responsável do OCHA, afirmou, durante uma missão em conjunto com a OMS e o Crescente Vermelho Palestiniano, que o hospital passou de ser “um local de cura” para se tornar num “local de morte”.

“Há 150 doentes num destes edifícios. Não têm comida, nem água, nem eletricidade. Há muito poucos médicos e enfermeiros que permanecem no hospital. As condições são terríveis”, descreveu Whittall.

“Há cadáveres nos corredores. Os pacientes estão numa situação de desespero. Este tornou-se num local de morte, não um local de cura”, continuou. “Esta é uma tragédia evitável que não deveria ter acontecido”.

“Patients are in a desperate situation. This has become a place of death, not a place of healing.”

???? @_jwhittall, from our team in #Gaza, describes the appalling conditions at Nasser Hospital during an evacuation mission with @WHO & @PalestineRCS.

More: https://t.co/mvFdBjRTLW pic.twitter.com/9ouYKsiwmg

— UN Humanitarian (@UNOCHA) February 20, 2024