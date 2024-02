Esta quarta-feira abordamos a questão da habitação e o problema da oferta e da procura. A habitação foi um dos temas mais abordados nos debates e um dos argumentos mais vezes repetido, nomeadamente por Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua, que sublinham que os preços das casas subiram como subiram por causa de regimes como o dos “vistos gold” ou o das vantagens fiscais dadas aos chamados “residentes não habituais”. O argumento é que têm um poder de compra que os portugueses não têm e que isso leva a que se esteja como que a expulsar os cidadãos nacionais das zonas em que vivem. Afinal, o que são esses regimes, quem é que beneficia e por que é que foram criados? No Contra-Corrente de hoje queremos perceber se os problemas do sector da habitação são mesmo esses regimes ou se devemos procurar outras causas, mais estruturais. Será que os estrangeiros ricos são mesmo os culpados por a habitação estar tão cara?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.