O Presidente norte-americano, Joe Biden, encontrou-se esta quinta-feira com Yulia e Dasha Navalnaya, viúva e filha do opositor russo que morreu na prisão, Alexei Navalny, em São Francisco (Califórnia), anunciou a Casa Branca num comunicado de imprensa.

Num comunicado, a Casa Branca sublinha que, durante o encontro, que decorreu sem a presença da imprensa, o Presidente norte-americano “expressou sinceras condolências”.

Biden, que está a fazer campanha na Califórnia desde terça-feira, também manifestou às duas mulheres a sua “admiração pela extraordinária coragem” do opositor russo e pela “sua luta contra a corrupção e por uma Rússia livre e democrática”.

Dasha Navalnaya é uma estudante da Universidade de Stanford, na Califórnia.

Numa mensagem publicada na quinta-feira na rede social X (antigo Twitter), acompanhada de uma fotografia que mostrava as duas, a mãe disse que se tinha juntado a ela.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.

Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3

— President Biden (@POTUS) February 22, 2024