Na maioria das vezes, é o desconhecido que impede o próximo passo. Mesmo quando se sabe que esse passo pode ser o caminho óbvio, o natural. Nik Colk Void passou mais de duas décadas a criar com outros até perceber que tinha uma voz a solo. Primeiro em bandas — Kaito e Factory Floor — depois em colaborações com alguns dos músicos mais importantes da cena eletrónica e experimental das últimas cinco décadas, como Chris Carter e Cosey Fanni Tutti (nos Carter Tutti Void) ou Peter Rehberg (NPVR), que morreu em 2021 e deixou um legado importante como músico e cabeça pensante da Mego (e que em 2006, fez renascer a editora enquanto Editions Mego).

Foi este último que, certo dia, perguntou a Nik Colk: “Porque é que nunca fizeste um álbum a solo?” E isso ativou o músculo que, afinal, não estava adormecido, só esteve a ser treinado durante décadas. Bucked Up Space saiu em 2022 na Editions Mego, como parte do plano de edições que Rehberg deixou antes de morrer. Recebeu elogios da crítica especializada. É um álbum surpreendente, livre em cada audição e, uma após a outra, ainda se sente como se Nik Colk estivesse a improvisar a cada momento, pelo espaço criado na circulação de ideias que vão beber à library music britânica — via BBC Radiophonic Workshop —, à urgência dos Throbbing Gristle ou até à impostora falta de emoção da electrónica glitch dos 1990s.

Existe outro elemento, contudo, que ultrapassa as referências e cria música eletrónica com um sentido de futuro. Em tempos tão pessimistas, seja por rumos políticos, guerras ou crises ambientais, é importante sentir que ainda há artistas que veem o futuro, que conseguem criar música de ficção científica. Isto é: que parece pertencer a uma realidade imaginada ou ainda por criar. Bucked Up Space tem essa rara qualidade da música eletrónica: a de nos fazer imaginar um futuro. Sem pessimismos ou amarras ao presente.

