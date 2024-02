Esta quinta-feira falamos de sindicatos e sindicalistas. Os sindicatos ganharam destaque nos últimos dias e têm saltado para os grandes títulos dos jornais. Nuns dias porque paralisam setores como a educação, noutros porque despiram a farda e vieram gritar para o Parque Mayer onde debatiam Montenegro e Pedro Nuno Santos. Há ainda o caso dos vários jogos de futebol que foram adiados porque os agentes da PSP meteram baixa. No próximo fim de semana, 38 dirigentes deixam os cargos que detinham na CGTP. Muitos fazem-no por limite de idade, mas Isabel Camarinha, a ainda líder, vai ser substituída por Tiago Oliveira. Nunca um líder esteve tão pouco tempo à frente desta central sindical. Num país em que o número de sindicatos não para de aumentar e a taxa de sindicalização não para de cair, os sindicatos podem tornar-se matéria de polémicas e de debate?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.