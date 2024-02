Pode uma vitória ser motivo de desilusão e um empate um fator de alegria? Pode. Não é propriamente algo muito normal mas pode. E foi entre esses estados de espírito que se escreveram as partidas europeias das três equipas portuguesas no playoff de acesso à Liga Europa, que só não fizeram o pleno porque o Sp. Braga fez o mais complicado (anular a desvantagem de dois golos que trazia da Pedreira) mas falhou de seguida o que parecia mais acessível, caindo nos descontos do prolongamento a jogar com mais uma unidade e ganhando por apenas 3-2 no Azerbaijão frente ao Qarabag. Assim, e na sequência de empates na segunda mão depois dos triunfos nos encontros inaugurais, só Benfica e Sporting seguiram para os oitavos da prova.

Esta sexta-feira, a partir das 11h, os rivais lisboetas ficam a conhecer os adversários na fase seguinte, tendo uma variedade de opositores bem mais complicada a nível teórico e com apenas uma solução mais “em conta” entre os oito possíveis duelos frente às equipas que terminaram a Liga Europa no topo dos seus grupos e com isso “saltaram” o playoff. O Liverpool, atual líder da Premier League que está apostado em ganhar tudo na última temporada de Jürgen Klopp em Anfield, é o principal colosso entre as opções, a par do Bayer Leverkusen, equipa comandada pelo treinador da moda, Xabi Alonso, que é primeiro classificado da Bundesliga e ainda não perdeu esta época. No plano oposto, o Slavia de Praga é o nome mais “acessível”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A par dos três conjuntos supracitados, as hipóteses são mais divididas entre eliminatórias que no mínimo serão sempre competitivas e de resultado mais aberto. Entre essas possibilidades encontram-se os ingleses do West Ham (que na última temporada ganharam a Liga Conferência) e do Brighton (liderado por outro dos técnicos mais em voga, De Zerbi), os espanhóis do Villarreal que se reforçaram com Gonçalo Guedes em janeiro, os escoceses do Rangers e os italianos da Atalanta, que ganharam o grupo dos leões.

Cabeças de série (primeiros classificados da fase de grupos)

West Ham (Inglaterra)

Brighton (Inglaterra)

Rangers (Escócia)

Atalanta (Itália)

Liverpool (Inglaterra)

Villarreal (Espanha)

Slavia de Praga (Rep. Checa)

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Não cabeças de série (vencedores do playoff de acesso)