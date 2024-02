O CDS-PP vai realizar o seu congresso em 20 e 21 de abril, antes das eleições europeias de junho, e Nuno Melo será recandidato a um novo mandato como presidente, anunciou o partido esta sexta-feira.

A data foi aprovada por unanimidade no Conselho Nacional que se reuniu em Lisboa para, entre outro pontos, aprovar a convocação do 31.º Congresso do partido, que vai decorrer em local ainda por definir.

Fonte do CDS-PP disse à agência Lusa que o eurodeputado e presidente do partido, Nuno Melo, anunciou que será recandidato ao cargo no congresso.

No início de abril os órgãos dirigentes nacionais do CDS-PP terão cumprido o tempo normal de mandato entre congressos e o partido “terá atingido o principal objetivo”, que é voltar à Assembleia da República, depois de, nas eleições legislativas de 2022, ter perdido representação parlamentar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O CDS-PP integra, em conjunto com o PSD e o PPM, a Aliança Democrática (AD) que concorre às eleições antecipadas de 10 de março.

“A direção do CDS-PP considera importante que os novos órgãos dirigentes sejam eleitos e estejam legitimados antes da realização das eleições europeias de 9 de junho”, referiu a mesma fonte.

Nuno Melo foi eleito presidente do CDS-PP em abril de 2022, depois de a sua Comissão Política Nacional obter 74,93% dos votos dos delegados ao 29.º congresso nacional do partido, que decorreu em Guimarães.