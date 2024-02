O cabeça de lista da Iniciativa Liberal por Aveiro, Mário Amorim Lopes, enviou uma carta à Tecmacal, empresa do pai de Pedro Nuno Santos, a pedir para visitar a empresa durante a camapanha e com uma promessa eleitoral: o partido vai fazer “tudo” para que o líder do PS possa voltar a contribuir para a economia local — leia-se, não chegar a primeiro-ministro e regressar à empresa.

Em jeito de brincadeira em ambiente de pré-campanha, e relembrando que o concelho de São João da Madeira tem uma “história ligada ao calçado e à indústria” e que “a Tecmacal é uma das empresas que tem contribuído para a atividade económica do concelho de forma expressiva”, Mário Amorim Lopes escreveu à empresa do pai de Pedro Nuno Santos por considerar que “Portugal precisa de muito mais empresas como a Tecmacal, pois só estas são capazes de produzir e criar riqueza”.

Mas rapidamente chegou à farpa política em tom de ironia: “Por este motivo, tudo faremos para que o vosso familiar Pedro Nuno Santos possa ter o tempo e a disponibilidade para voltar a contribuir para a economia local e para o sucesso da empresa já a partir do dia 10 de março.”

Com a ambição de que das eleições legislativas saia a possibilidade de um governo de direita para o qual a IL possa contribuir, o cabeça de lista dos liberais por Aveiro reconhece até que estão “plenamente convencidos” de que Pedro Nuno Santos “prestaria um melhor serviço ao país na direção da empresa”.

Ao Observador, Mário Amorim Lopes reconhece que a Tecmacal é uma das “boas empresas” de Aveiro que “contribuem” o crescimento que o partido pretende. A IL entende que “Portugal não precisa de políticos a dirigir a economia, mas sim de empresas a criá-la” e tem a ambição que “Pedro Nuno Santos possa voltar aos comandos da empresa e possa continuar a fazê-la crescer”. E aproveita ainda para apontar o dedo ao ex-governante: “Que tenha mais sucesso do que teve à frente dos ministérios por onde passou e em que a experiência não foi famosa.”

Na carta assinada por Mário Amorim Lopes, a IL reforça ainda que está a contactar as instituições e empresas do distrito de Aveiro para ouvir os agentes da região e que teria “muito gosto em poder visitar” a Tecmacal. O cabeça de lista da IL por Aveiro vai ter Pedro Nuno Santos como adversário direto, já que o líder do PS é o cabeça de lista do PS por Aveiro.