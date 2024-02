Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

O chefe da diplomacia ucraniana acusou esta sexta-feira, na sede da ONU, em Nova Iorque, a Rússia de “ignorar a voz” da maioria, enquanto cerca de 50 países manifestaram apoio a Kiev, dois anos após o início da invasão russa.

“Infelizmente, a Rússia está a ignorar a vontade da maioria do mundo, continuando a sua agressão e atirando cada vez mais pessoas para as chamas da guerra”, disse Dmytro Kuleba à Assembleia Geral da ONU.

“A Rússia não pode ignorar a voz da maioria do mundo se adotarmos uma posição de princípio e agirmos em conjunto“, acrescentou, apelando a todos os Estados-Membros para que participem numa conferência de paz a organizar na Suíça em torno da fórmula de paz de dez pontos do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros suíço, Ignazio Cassis, também convidou todos os Estados-Membros a participarem na conferência, prevista “para este verão” e cuja ideia foi prontamente rejeitada pela Rússia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não devemos perder tempo com os planos fúteis de Kiev para negociar com base na chamada fórmula de paz de Zelensky. Isto não passa de um ultimato e de uma tentativa de atrair o maior número possível de países para reuniões intermináveis sobre um projeto utópico”, disse o embaixador russo na ONU, Vassili Nebenzia.

“Durante dois anos […], a guerra na Ucrânia permaneceu uma ferida aberta no coração da Europa. Basta!“, declarou por seu lado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, numa reunião do Conselho de Segurança.

Vários ministros dos Negócios Estrangeiros europeus deslocaram-se esta sexta-feira à ONU para participar nas reuniões, desde David Cameron, do Reino Unido, a Stéphane Séjourné, de França.

“Reunimo-nos hoje [sexta-feira] para reafirmar a nossa solidariedade para com o povo ucraniano e prestar homenagem àqueles que sacrificaram as suas vidas em defesa da liberdade e da independência da Ucrânia”, sublinharam cerca de 50 aliados da Ucrânia numa declaração conjunta.

“Reafirmamos o nosso apoio inabalável à independência, soberania e integridade territorial” da Ucrânia, insistiram na declaração lida por Kuleba, rodeado por dezenas de ministros e diplomatas.

O Ocidente fez questão de mostrar o apoio político numa altura em que o exército ucraniano está enfraquecido pelo bloqueio da ajuda norte-americana, pelo fracasso da sua contraofensiva de verão e pela crescente falta de homens e munições.

Mas, ao contrário do ano passado, o dia não será marcado por uma votação, num contexto em que a guerra entre Israel e o Hamas está agora no centro das batalhas diplomáticas da ONU.

Em fevereiro de 2023, a Assembleia Geral da ONU voltou a exigir a retirada “imediata” das tropas russas que tinham invadido a Ucrânia um ano antes, votando por esmagadora maioria (141 a favor, sete contra, 32 abstenções) uma resolução que apelava também a uma paz “justa e duradoura”.

Mas, desde então, “o estado de espírito mudou”, comentou uma fonte diplomática, referindo-se ao risco de a Ucrânia ter perdido o apoio dos países árabes por se ter abstido na votação da Assembleia Geral que pedia um cessar-fogo em Gaza.

As três resoluções anteriores relacionadas com a invasão russa receberam entre 140 e 143 votos a favor, com um punhado de países a votarem sistematicamente contra (Rússia, Bielorrússia, Síria, Coreia do Norte) e menos de 40 a absterem-se.