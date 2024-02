O confronto direto na última vez em que se encontraram deu dois empates, agora terá mesmo de existir um vencedor. O Benfica conseguiu fugir aos principais obstáculos que poderia ter no sorteio dos oitavos da Liga Europa, como o Liverpool ou o Bayer Leverkusen, mas nem por isso terá facilidades depois de eliminar o Toulouse no playoff, tendo pela frente um Rangers que, ao contrário do que tem sido normal nas últimas temporadas, lidera a Liga escocesa com mais dois pontos do que o rival direto Celtic. E foi o confronto entre ambos que acabou por promover uma viragem naquilo que é o trajeto do conjunto de Glasgow.

Depois de alguns deslizes no início da época, o Rangers perdeu o dérbi no Celtic Park por 2-1 com um golo do médio Paulo Bernardo, que está cedido por empréstimo pelos encarnados, e terminou da pior forma o ano civil de 2023. Estava longe na Liga, nem o segundo lugar estava seguro. A partir daí, e em 2024, tem apenas vitórias em todos os nove encontros realizados entre Campeonato e Taça, aproveitando a perda de pontos inesperada dos católicos para saltar para a liderança da prova. Philippe Clément, técnico belga de 49 anos, orienta uma equipa que tem o português Fábio Silva (emprestado pelo Wolverhampton) e que mantém o ADN do futebol físico, com muito jogo pelos corredores laterais e exploração dos cruzamentos para criar oportunidades de golo. O lateral James Tavernier, que leva 19 golos em 41 jogos, é o principal destaque.

Em paralelo, a chegada do Rangers a este ponto acaba por ser a consolidação de um longo caminho que teve passagem pelo quarto escalão apesar do currículo onde entram 55 Campeonatos (recorde escocês), 34 Taças da Escócia, 28 Taças da Liga (também recorde) e uma Taça dos Vencedores das Taças em 1971/72: em 2012, afogado em problemas financeiros e administrativos, o clube foi à falência e 25 dos 30 clubes que fazem parte da Liga escocesa de futebol votou para que fosse despromovido com uma pequena alteração no nome completo do clube. Assim, e a partir daí, os protestantes foram subindo de escalão em escalão até ao regresso ao convívio dos grandes em 2016, tentando a partir daí correr contra o tempo perdido. Com Steven Gerard no comando, já depois da passagem do português Pedro Caixinha pelo cargo, o Rangers voltou a ser campeão em 2021. No ano seguinte, com Giovanni van Bronckhorst, ganhou a Taça e chegou à final da Liga Europa, perdida diante do Eintracht Frankfurt. Agora, continua com todos os objetivos em aberto.

Esta temporada, depois de ter perdido a possibilidade de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões com uma derrota pesada com o PSV, o Rangers seguiu para a Liga Europa e acabou por ganhar o seu grupo onde estavam também Betis, Aris Limassol e Sparta de Praga, carimbando a passagem aos oitavos de forma direta com um triunfo por 3-2 em Sevilha na última jornada. A jogar em casa, o Ibrox Stadium, o Rangers não tem qualquer derrota desde o início de outubro com uma série de 11 vitórias e apenas um empate.

“É importante estarmos nesta fase. O último jogo que tivemos contra o Rangers foi em 2020/21, mas temos de ter o máximo respeito por esta equipa. Sabemos como funciona o nosso clube, teremos de ser muito fortes em casa para conseguirmos um bom resultado na Luz. O Benfica já foi feliz em jogos das competições europeias contra equipas do Reino Unido. É um encontro importante para nós, o apoio dos adeptos fará com que a equipa esteja mais unida e mais forte. Será depois de dois jogos que vamos ter com o Sporting e o FC Porto, mas acredito que a equipa estará forte e será objetiva. Terá pela frente uma equipa que é líder da liga escocesa, mas vamos preparar da melhor forma esse jogo”, apontou Simão Sabrosa, diretor das Relações Internacionais do Benfica, após o sorteio que colocou os encarnados frente a um conjunto escocês com quem empatou os dois encontros realizados na fase de grupos da Liga Europa de 2020/21 (3-3 e 2-2).

“É um grande desafio contra o Benfica, são uma equipa muito boa. Não somos os favoritos nesta eliminatória mas acreditamos na nossa qualidade. Com a mentalidade deste grupo podemos vencer qualquer um. As noites europeias são importantes. Há uma história especial a desenvolver-se neste clube e há muita motivação, com a qual podemos fazer coisas incríveis. Temos também jogadores experientes a nível europeu que assumem a liderança no balneário, ajudando a seguir em frente”, comentou Philippe Clément.