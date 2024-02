O tenista português Nuno Borges, número um nacional, foi na quinta-feira eliminado nos quartos de final do torneio ATP250 de Los Cabos, no México, ao perder com o norueguês Casper Ruud em dois sets.

Perante o 12.º classificado da hierarquia mundial e quarto pré-designado do torneio, Borges (47.º ATP) acabou por ser derrotado em apenas uma hora e sete minutos, pelos parciais de 3-6 e 2-6.

Nas meias-finais, Ruud irá ter pela frente o vencedor do duelo entre o grego Stefanos Tsitsipas (11.º do ranking) e o norte-americano Aleksandar Kovacevic (100.º).

Apesar de ter sido eliminado do quadro de singulares, Nuno Borges voltará a entrar em ação dentro de poucas horas, mas nos quartos de final da variante de pares, em que forma dupla com o sueco Andre Goransson.

Os dois tenistas têm duelo agendado com os australianos Max Purcell e Jordan Thompson, a partir das 2h40 (hora em Lisboa) de sexta-feira.