O fogo destruiu totalmente um prédio em Valência, as chamas foram dominadas ao final da noite, pouco antes de os bombeiros anunciarem a confirmação de quatro mortos e 19 desaparecidos — sem esperança de encontrar sobreviventes entre os desaparecidos. À imprensa espanhola, vários moradores e vizinhos descreveram os momentos que viveram e o pânico ao ver as chamas destruirem as suas casas.

“Começámos a ver gente a correr com os seus filhos. Não tocou nenhum alarme, nem funcionou nenhum sensor”, disse ao ABC uma moradora. Outro contou ainda que, quando percebeu o que estava a acontecer, teve apenas tempo de pegar no telemóvel, nas chaves e na carteira. “Somos mais de 500 vizinhos e acredito que algum deve ter ficado preso”, acrescentou. “O meu apartamento está em chamas. Ficámos sem nada e não sabemos qual a origem do fogo”, disse outro morador.

Os testemunhos multiplicavam-se ao final do dia de quinta-feira, enquanto os moradores esperavam por uma solução de alojamento — que entretanto chegou e todos foram realojados em hotéis. “Está tudo queimado, tenho o que trago vestido, queimou-se tudo, ficou tudo queimado por dentro e e ficámos sem nada”, contou Vicente, morador do segundo andar daquele prédio, à rádio Cope.

O incêndio terá começado no quarto andar, num apartamento que, segundo disse a administradora daquele condomínio ao El País, não estava sequer habitado. “Não há instalação de gás [no prédio inteiro], não sei qual pode ter sido a causa, não entendo […] Fui avisada por um vizinho do prédio do lado que havia fogo na porta 86″, acrescentou.

Do lado dos vizinhos, o cenário foi de “incêndio de ficção”. “Vi o incêndio começar, porque a minha janela dá para o edifício. E gritei. Em minutos, parecia que estava tudo a arder, caíam pedaços da fachada para a rua. Fazia muito vento e houve um momento em que parecia que o fogo chegava a nossa casa“, descreveu Leticia, de 35 anos, que vive à frente do prédio de 14 andares, também ao El País.

Além dos testemunhos, as imagens captadas mostram ainda o momento em que quatro pessoas — duas mulheres e um pai e uma filha — foram resgatadas das varandas dos respetivos apartamentos. Estas pessoas ficaram várias horas à espera de ajuda e os bombeiros tiveram de lançar água durante cerca de meia hora para garantir que conseguiam sair em segurança, através de uma grua.

Apesar de centenas de pessoas terem conseguido fugir das chamas, há também relatos de muitos animais que ficaram presos nos mais de 100 apartamentos. Um dos testemunhos, ao ABC, conta isso mesmo. “O meu gato Coco está dentro do apartamento. O Coco está lá dentro”, gritava uma das moradoras.