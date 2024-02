Este sábado assinalam-se os dois anos do início da invasão de larga escala da Rússia à Ucrânia. Uma invasão que, inicialmente, surpreendeu muitos, apesar do acumular de tropas russas na fronteira que se registava há mais de um mês — porque, publicamente, a Rússia ia negando ter intenções de invadir o país vizinho.

Os sinais, contudo, estavam lá. O recurso à guerra para cultivar a popularidade interna não era uma estratégia nova do Presidente Vladimir Putin, que tinha feito precisamente isso na Chechénia no início dos anos 2000, numa outra guerra de brutalidade semelhante. A dissimulação em público sobre as suas intenções — um método aprendido no KGB e aprimorado ao longo de mais de 20 anos no poder — também não.

O passado de Putin ajuda a explicar o presente que vivemos. E foi exatamente esse passado e como entroncou na guerra na Ucrânia que o Observador tentou explorar num dos seus Podcast+, “Um Espião no Kremlin”, que estreou em agosto de 2023. Recorde toda a história da ascensão ao poder e controlo de Putin na Rússia nestes seis episódios, que contam com narração do ator Marco Delgado e banda sonora original de Martim Sousa Tavares e Manuel Palha.

