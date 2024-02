A presidente da junta de freguesia lisboeta da Misericórdia, Carla Madeira (PS), considerou este sábado que as propostas da câmara para equilibrar o direito ao descanso dos moradores e a atividade económica noturna são “uma mão cheia de nada”.

“A proibição de venda de álcool para a rua a partir da 01:00 é algo que já está escrito no regulamento, está lá escrito que, a pedido da junta de freguesia, a câmara pode proibir em determinadas zonas da cidade de Lisboa a venda de álcool para a rua a partir da 01:00. Eu estou há dois anos a pedir essa medida à câmara”, reclamou a socialista Carla Madeira.

Em declarações à agência Lusa, a autarca da Misericórdia disse que pediu ao atual executivo municipal, sob presidência de Carlos Moedas (PSD), para aplicar essa proibição “em toda a área da freguesia”.

Carla Madeira explicou que a proposta foi feita após o último desconfinamento no âmbito da covid-19, “em que o consumo na rua aumentou de forma exponencial e em que surgiram muitos estabelecimentos”.

“Não tive, até a data de hoje, uma única resposta a esse meu pedido”, protestou a presidente da junta, manifestando-se surpreendida por a proposta da câmara incluir parte do seu pedido, porque só abrange algumas zonas e não a totalidade do território da freguesia, e questionando a necessidade de consulta pública.

“Se a junta de freguesia fez essa solicitação à câmara, basta um despacho do presidente da câmara para essa medida ser implementada, portanto, se o senhor presidente da câmara a quisesse implementar, já tinha implementado”, afirmou.

Por proposta da Câmara Municipal de Lisboa (CML), encontram-se em consulta pública, até 01 de abril, novas medidas para “garantir equilíbrio entre o direito ao descanso e a atividade económica noturna”, entre as quais a proibição de venda de bebidas alcoólicas para o exterior a partir da 01:00 no Bairro Alto, Bica, Cais do Sodré e Santos.

A criação de uma zona de restrição de horário para as 23:00 na Rua de São Paulo, aplicada apenas aos estabelecimentos que não cumpram os requisitos urbanísticos exigíveis à sua atividade económica, é outra das propostas, bem como a alteração ao Regulamento de Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços no Concelho de Lisboa, para que os estabelecimentos equiparados a lojas de conveniência e que vendam bebidas alcoólicas encerrem às 22:00 e que os horários de funcionamento das esplanadas passem a ser diferenciados dos estabelecimentos, tendo como limite as 24:00.

“Tudo o que seja para restringir aquilo que existe é positivo, portanto, o facto de o novo regulamento prever o apertar dos horários é positivo […]. Agora, mais do que querer ver o anúncio de medidas e a publicidade de medidas, quero o cumprimento das medidas que existem. Aquilo que tenho vindo a pedir há mais de dois anos é que o regulamento seja cumprido a 100%, que o Plano de Urbanização do Bairro Alto e da Bica seja cumprido a 100%”, declarou a autarca.

A presidente da Junta da Misericórdia defendeu “uma fiscalização efetiva, com penalização efetiva” dos estabelecimentos prevaricadores, considerando que o anunciar de melhorias na regulamentação sem que as regras existentes sejam aplicadas “é uma mão cheia de nada”.

“Esta zona é um barril de pólvora e nada é feito para tirar daqui o combustível dessa pólvora. […] Tenho lutado para diminuirmos o consumo de álcool na rua, diminuirmos o consumo de álcool nos estabelecimentos, de modo não só a trazer mais qualidade de vida para quem aqui mora como a trazer também mais segurança, porque muitos dos problemas de insegurança que existem são provocados pelo excesso de consumo de álcool”, alertou.

Segundo a autarca, a situação agravou-se após a pandemia de covid-19, com “muitos estabelecimentos” a abrirem “completamente à revelia” do Plano de Urbanização do Bairro Alto e da Bica, que proíbe a abertura de novos bares.

Carla Madeira indicou que, ao abrigo da lei do licenciamento zero, um estabelecimento pode abrir com uma mera comunicação prévia à câmara e denunciou que há quem informe que “vai abrir uma casa de chá, mas depois não funciona como casa de chá”.

“A câmara, ao verificar que aquele estabelecimento não é uma casa de chá, tem a obrigação de ir lá e encerrar aquele estabelecimento”, frisou a autarca, referindo que a CML “não tem exercido” esse poder de encerrar os estabelecimentos incumpridores e, ao não o fazer, está a “potenciar o problema”.

De acordo com a autarca, a Rua da Atalaia, no Bairro Alto, é a que “tem maior concentração de estabelecimentos que prevaricam, estabelecimentos que funcionam depois das 23:00 de porta aberta”, situação que tem “denunciado insistentemente”, mas “a câmara decide precisamente o inverso, decide encerrar esta rua ao trânsito durante os fins de semana, entre as 22:00 e as 04:00”, permitindo que as pessoas fiquem a “beber à vontade” na via pública.