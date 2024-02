A posição de destaque que a edição infanto-juvenil portuguesa vem ganhando nos certames internacionais da especialidade, o número crescente de direitos autorais vendidos para outras línguas e países em todo o mundo e os prémios acumulados têm algures como contrapartida o respigo de livros para serem publicados no nosso país, onde a boa prata da casa parece tornar-se dominante. O que antes foi carência deu lugar a uma escolha qualificada, senão mesmo a uma reciprocidade comercial e a uma cumplicidade entre pares, num panorama bastante mais alargado. E o efeito de tudo isto é que o fascinante mundo da ilustração contemporânea — alavancada por novas ferramentas digitais de extrema precisão —, o design ousado que recria o objeto-livro, mais a excelência da impressão industrial nos dias de hoje (provando quão errados estavam os profetas do fim do livro físico, que também tivemos e agora se calam, bem caladinhos), estão a deixar deliciados livreiros, editores e famílias, a ponto de — pela primeira vez — assistirmos à abertura, entre nós, de lojas dedicadas diretamente aos leitores de palmo e meio. E, pelo seu lado, o Youtube transmite testemunhos de escritores e ilustradores do mundo inteiro, aproximando mais e mais quem faz de quem lê, ouve e vê.

Por essa via, além da fantasia e da imaginação à solta — a certo e bom tempo estimuladas —, certa vocação educativa para a sustentabilidade planetária e para o viver e deixar viver na diferença (de preferência sem alarde algum, seja a que pretexto for) delineia-se claramente como uma tendência consolidada para preparar as gerações futuras para o mundo perigoso que lhes vai cair em cima, ainda que em detrimento da contínua reinvenção visual dos grandes clássicos desta literatura. Já aqui comentámos Plasticus Maritimus: uma espécie invasora e Os Peixes que Fugiram da História, mas como não reparar no recente O Ponto em que Estamos, da Planeta Tangerina, um impiedoso e sarcástico libelo contra o hiperconsumismo — apontado a “todas as idades (claro)” — em que “Oceanos de promoções”, “Florestas de preços baixos”, “Arquipélagos de roupa fora de moda”, “Vulcões de sapatos por estrear”, “Cascatas de comida abandonada”, “Uma cordilheira de copos descartáveis”, são tema de desenhos? Ou em Hoje Fiz um Amigo, de Pedro Evangelho, acabado de lançar pela Araucária, de São Miguel, um conto sobre o encontro de um rapaz com um estridente cagarro (Calonectris borealis), ave migratória nos Açores que é alvo de amplas e bem sucedidas campanhas de acolhimento e proteção levadas a cabo pelos mais novos, guiados por associações ambientalistas e pelas próprias escolas de ensino primário? E a lista, que já é grande, jamais esqueceria o extraordinário Pequeno e Precioso: o Cavalo Marinho de Joana Bértholo e Mariana Malhão (2021).



Título: “Casa”

Texto e ilustrações: Carson Ellis

Tradução: João Berhan

Editor: Orfeu Negro

Páginas: 40

