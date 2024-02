O líder da Iniciativa Liberal (IL) defendeu este sábado a necessidade de Portugal apostar numa agricultura moderna, com tecnologia e de futuro para desenvolver as regiões e uma mudança de estratégia na gestão da água.

“É muito importante que nós tenhamos uma visão da agricultura moderna e de futuro. Nós negamos todas as visões proibicionistas, as que estão muito situadas à esquerda sobre a agricultura porque acreditamos no papel de uma agricultura, desde logo, como princípio de subsistência fundamental para o país e da autonomia do país”, afirmou Rui Rocha no final de uma visita à Quinta da Atela em Alpiarça, no distrito de Santarém.

Naquele que é o último dia de pré-campanha eleitoral, o liberal iniciou o dia a dar uma volta de trator pela vinha da quinta e aproveitou a ocasião para referir que a agricultura é uma atividade que pode trazer valor acrescentado e crescimento ao país na sua ligação à indústria.

Daí, acrescentou, a necessidade de Portugal apostar numa agricultura de futuro, com investimento e com tecnologia que traga desenvolvimento às regiões.

E, nessa matéria, Rui Rocha destacou a questão da água e a necessidade de uma mudança de estratégia na sua gestão.

“Nós temos mesmo que mudar a nossa estratégia, temos que ter políticas afirmativas sobre a água, reforçar aquilo que é a capacidade de armazenamento das barragens, reforçar aquilo que são os sistemas de regadio, recuperar águas residuais, tratar da eficiência na distribuição, portanto, é o momento também aqui de mudar”, entendeu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo Rui Rocha, houve muita propaganda e pouca ação no que diz respeito à gestão da água, algo fundamental para a agricultura, setor que traz atividade a zonas do país onde não há outra.

“A Iniciativa Liberal olha para o país no seu todo, olha para o crescimento económico como algo fundamental e, portanto, faz todo sentido que nós estejamos também muito empenhados em trazer notícias boas para a agricultura”, sublinhou.

O liberal reforçou querer ser o partido do crescimento económico e, nessa área, a agricultura tem um papel fundamental.

E, a esse propósito, Rui Rocha perguntou em tom de ironia ao encarregado da Quinta da Atela, que guiou a visita, se a ministra da Agricultura desenvolveu bem o seu papel ao que este atirou: “desenrascou-se, não foi ministra que gostasse”.

Motivo pelo qual, António Coelho, que se assumiu como socialista e que foi vereador do PS na Câmara Municipal de Alpiarça, disse que era tempo de mudar porque “os governantes não têm sido bem escolhidos neste país”.

Rui Rocha diz que Iniciativa Liberal traz uma “visão estrutural” ao país “e não visões a curto prazo”

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, abordou ainda a zona económica especial no interior, dizendo que Portugal anda a “duas velocidades”.

Referindo que a medida terá alguns critérios, Rui Rocha afirma não ser apenas um “pequeno incentivo”, sendo antes um conjunto de ferramentas que poderão tornar algumas regiões em “polos de atração de indústria e economia”

Em Alpiarça, no distrito de Santarém, onde defendeu que a agricultura é um setor essencial para a economia, o líder da IL assinalou que aquela medida “traz uma visão estrutural” ao país. “Não apostamos em remendos ou em visões de curto prazo. Avançamos em medidas concretas para o pôr país a crescer de forma significativa”.