O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, atacou este sábado o líder social-democrata, Luís Montenegro, acusando-o de estar “impreparado” para assumir o cargo do primeiro-ministro, advertindo que o projeto político da direita é como a lotaria em que só ganha uma minoria.

Estas críticas foram feitas por Pedro Nuno Santos no discurso que proferiu no almoço comício do PS em Guimarães, após a intervenção do cabeça de lista socialista por Braga, José Luís Carneiro.”Temos de mobilizar o nosso povo para travar uma direita que quer trazer uma aventura fiscal ao nosso país, uma aventura que terá consequências negativas nos serviços públicos. Com a direita é como jogar numa lotaria: No final ganha uma minoria e o resto perde”, declarou.

Lembrando vários momentos do debate de segunda-feira, Pedro Nuno Santos indicou,que o adversário do PSD mencionou dados errados sobre educação e não disse nenhuma palavra sobre os protestos das forças de segurança.

“Do outro lado temos a irresponsabilidade orçamental, a promessa de uma aventura fiscal e que tem como programa esvaziar os serviços públicos. Eles [AD] têm um líder impreparado, o que ficou óbvio no debate. [Luís Montenegro] pode ter a ajuda de muita gente, mas ficou claro que o líder do PSD não sabia quanto custa o seu programa”, apontou Pedro Nuno Santos.

Adicionalmente, Pedro Nuno Santos acusa “a direita liderada pelo PSD” de querer “esvaziar os serviços públicos” e que só valoriza “os de cima”, falando ainda um “rombo das contas públicas” se o programa económico da AD for levado a avante.

Pedro Nuno Santos assinalou que o líder do PSD pensa até vencer o “Festival da Eurovisão” ao “baixar os impostos”, descrevendo uma “aventura de fiscal”.

Manifestando “orgulho” nos oito anos da governação socialista, Pedro Nuno Santos pediu à oposição para “parar de dizer mal” e de “denegrir aquilo” que o PS “conseguiu construir”. “Construam o vosso projeto sem ter de fazer de conta que está tudo mal em Portugal.”

Nos oitos anos de Governo, segundo o secretário-geral do PS, “os salários e as pensões são mais altos, o défice desapareceu, a dívida, o desemprego e a pobreza desceram, o abandono escolar baixou o número de alunos no Ensino Superior subiu”.

Ainda assim, Pedro Nuno Santos reconheceu que o PS não está “satisfeito”: “Nunca estaremos, é a natureza de um socialista”. “Nem tudo foi bem feito. Os resultados que nós queríamos nem sempre foram atingidos.”

O líder socialista sublinhou que o partido tem “a humildade de reconhecer erros e ouvir o outro”: “Temos a capacidade de ouvir e aprender”.

“O PS consegue oferecer um governo estável, responsável e de progresso”, assegurou Pedro Nuno Santos.

No início do discurso, o socialista recordou ainda “a criminosa invasão da Ucrânia pela Rússia”, prometendo solidariedade “total ao povo ucraniano”.