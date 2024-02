Homenagens e pedidos de paz assinalam o dia que marca o segundo ano da invasão russa na Ucrânia. A ofensiva militar russa no território ucraniano foi lançada a 24 de fevereiro de 2022, dando início a uma guerra que já provocou mais de 10 mil mortos e cerca de 20 mil feridos entre a população civil, de acordo com a ONU.

Doze cidades portuguesas assinalaram a data, decorrendo em Lisboa a inauguração de uma exposição de fotojornalistas sobre crianças ucranianas e uma manifestação entre o Rossio e a Praça do Município. A par de Portugal, outras cidades a nível internacional organizaram iniciativas e expressaram a sua solidariedade para com o povo ucraniano.

O primeiro-ministro português afirmou este sábado que Portugal estará ao lado da Ucrânia pelo tempo que for necessário, até que seja alcançada uma paz justa e duradoura. Numa publicação na rede social X, António Costa descreve “dois anos de resistência heroica do povo e das forças armadas ucranianas, de luta pela sua liberdade, soberania e integridade territorial”, no que classifica como “uma guerra trágica, injustificada, ilegal e da exclusiva responsabilidade da Rússia”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.