A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, anunciou este domingo que o Governo alemão vai aumentar a sua ajuda humanitária à Ucrânia em mais 100 milhões de euros, para um total de mil milhões, noticiou a EFE.

Annalena Baerbock, que esteve em Mikolayiv, no sul da Ucrânia, disse que o dinheiro será utilizado para reconstruir o sistema de abastecimento de água, hospitais e habitações.

“A nossa ajuda à Ucrânia tem como principal objetivo apoiar as pessoas no terreno. O objetivo da nossa assistência internacional é a reconstrução civil. Estamos a aumentar a nossa ajuda humanitária em 100 milhões, para um total de mil milhões de euros”, refere uma mensagem publicada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha na rede X (ex-Twitter), acrescentando que esta ajuda “funciona e salva vidas“.

Our support is effective and saves lives. For a month, people in #Mykolayiv had to cope without drinking water because the waterworks were deliberately targeted and destroyed. With our collective #support, water supply has been restored. – @ABaerbock 3/3

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 25, 2024