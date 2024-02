A CDU abriu oficialmente este domingo a campanha para as eleições legislativas de 10 de março a insistir no aumento dos salários dos trabalhadores em 15%, num comício no Porto em que denunciou também os lucros excessivos das grandes empresas.

Com cerca de mil pessoas a assistir na histórica sala do teatro Rivoli, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, sublinhou que os comunistas não desistem daquela que considerou ser a “principal e mais atual exigência”, ou seja, o “aumento geral e significativo dos salários”, sob os aplausos dos militantes e o acenar de muitas bandeiras.

“A riqueza está criada. Os trabalhadores já criaram os meios e os recursos mais do que suficientes para poderem ter aumentos de 15%, com o mínimo de 150 euros para cada trabalhador. A nós não nos arrastam para a falsa questão se é ou não possível; não só é possível como é urgente e é fundamental para o próprio desenvolvimento do país”, declarou.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.