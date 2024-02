O líder do PSD tem evitado falar sobre os cenários de governabilidade que resultarem das eleições de 10 de março e sobre se viabilizará um Governo minoritário do PS. Se no debate das rádios esta segunda-feira Luís Montenegro manteve o tabu, em entrevista ao podcast da SIC Notícias “Os Protagonistas” deu um pequeno passo em frente ao reconhecer que a responsabilidade de viabilizar um governo de maioria relativa vale independentemente de quem está no Governo ou na oposição.

Montengro afirmou que a ausência de uma maioria absoluta pode exigir negociações parlamentares pontuais, lembrando que tal se verificou durante o governo de António Guterres. “Implica que, em áreas importantes e orçamentais, em todas as leis que têm competência exclusiva do parlamento, seja necessário o apoio do parlamento. E esse apoio tem naturalmente de ser alcançado no contexto da negociação, do contexto do diálogo político com as outras forças políticas. E há histórico de governos que até duraram uma legislatura em maioria relativa, por exemplo o do engenheiro Guterres no seu primeiro governo não tinha maioria no parlamento”, apontou.

Questionado sobre se essa viabilização de um governo de maioria relativa vale para os dois lados, o líder do PSD admitiu que sim. “Pois com certeza que valerá. Havendo um governo de maioria relativa vale para quem lá estiver. Disso não há dúvida nenhuma”, acrescentou.

No debate desta segunda-feira Montenegro já tinha sublinhado que só seria primeiro-ministro se vencer as eleições e ainda que só fará alianças com os partidos que já fazem parte da AD e, eventualmente, com a Iniciativa Liberal. Não respondeu, no entanto, se viabilizará um governo do PS, caso Pedro Nuno Santos vença as eleições.