Esta segunda-feira fazemos uma antevisão ao debate das rádios com os partidos com assento parlamentar. Um debate com todos os líderes menos André Ventura, que está no norte do país. No final da semana passada tivemos o primeiro debate a oito, seguiu-se um fim de semana com os líderes na estrada, em campanha, foram sendo conhecidas mais sondagens, pelo que iremos não só antecipar o que possa sair do debate de hoje, o último desta campanha, como também procurar perceber o que podemos esperar da campanha eleitoral. Quais são as grandes expectativas?

