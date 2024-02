O líder da Iniciativa Liberal clarificou esta segunda-feira à tarde a posição face ao Chega e às eventuais moções de rejeição de um governo de esquerda. No debate das rádios, o líder do Livre considerou a sua resposta pouco clara. Horas depois, em Sines, Rui Rocha explicou: “A Iniciativa Liberal avaliará as condições de avançar, se for o caso, com a sua própria moção. Relativamente às de todos os outros partidos, analisaremos os fundamentos. Se nos parecerem razoáveis, cá estaremos para apreciar. Se não parecerem razoáveis, também estaremos cá tomar a posição devida”.

Ou seja, no limite não é já rejeitada a hipótese de ser viabilizada uma moção de rejeição apresentada pelo Chega, caso o PS vença as eleições e apresente uma coligação governamental com PCP, BE e Livre.

Perante a insistência dos jornalistas, recusou admitir cenários que supõem que Montenegro venha a fazer o contrário do que diz em relação ao Chega: “Foi claro, a partir de certa altura”. E demarcou novamente a IL do partido de André Ventura: “Tem a ver com questões fundamentais, de dignidade humana, e com uma visão do Estado, da sociedade e da economia completamente diferentes. Como é que posso ter algum entendimento com um partido profundamente estatista, com medidas que nem a esquerda moderada defende? Um partido que defende a greve dos polícias”. Voltou assim a sustentar a frase dita no debate das rádios: “Connosco o não foi sempre não e não há silêncios”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.