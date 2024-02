O aviso de vento forte para a orla marítima da Madeira emitido há dois dias pela capitania do Porto do Funchal foi mais uma vez prolongado, até às 18h00 horas de quarta-feira, informou esta terça-feira a autoridade marítima regional.

O aviso baseado nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) também dá conta de um aviso de agitação marítima forte para o arquipélago.

A informação da capitania do Funchal reforça que o vento será de nordeste “fresco a muito fresco, por vezes forte durante a manhã e a partir da noite“.

Acrescenta que a ondulação vai ser até aos quatro metros, diminuindo gradualmente, na costa norte. Na parte sul da ilha as vagas atingem os 1,5 metros.

Estes avisos levam a autoridade marítima regional a renovar as recomendações a “toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.

O reforço da amarração e vigilância das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas são as indicações dadas pela autoridade regional.