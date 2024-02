Este artigo é da responsabilidade da North Star

A nossa equipa meteu as mãos na massa e testou todos os bónus disponíveis. Vamos explicar-lhe porque a validade de 7 dias para usar freebets é um prazo aceitável ou porque o rollover de 9x nas jogadas grátis é igualmente válido.

Além disso, vai beneficiar ainda de promoções semanais de cashback e odds aumentadas.

Temos pano para mangas e chuteiras com o código promocional da Solverde, pronto para jogar bonito?

Bónus Que Pode Receber com o Código Promocional Solverde

Não somos o pai natal, mas prendas é connosco. Vamos recapitular as ofertas que vai conseguir desbloquear com o nosso código bónus da Solverde e conhecê-las melhor:

Bónus de Registo do Casino Solverde: 25 Jogadas Grátis

Estamos perante o maior casino online do país, e não é por acaso. Antes de jogar nos mais de 2000 jogos do catálogo, pode desbloquear 25 jogadas grátis sem depósito com o nosso código promocional da Solverde. Sim, basta registar-se para receber a oferta!

Bónus: 25 jogadas grátis

25 jogadas grátis Código Promocional: OBSMAX

OBSMAX Rollover: 9x

9x Validade: 2 dias

2 dias Jogos: Grelha “Joga Free Spins”

Avaliação: A nossa parte favorita deste bónus é o facto de termos uma lista de slots onde o podemos utilizar, algo que é raro de encontrar noutros casinos online. Consideramos que o rollover não é exagerado, no entanto, a validade poderia ser mais alongada.

Bónus de Boas-Vindas Para Casino: 100% até 100€

Já ganhou com as free spins? Então está na hora de seguir em frente e duplicar o seu primeiro depósito com o bónus de boas-vindas de 100% até 100€. Mas claro, só com o nosso código promocional do casino Solverde!

Bónus: 100% até 100€

100% até 100€ Código Promocional: OBSMAX

OBSMAX Rollover: 27x

27x Validade: 2 dias

2 dias Jogos: Grelha “Joga Saldo Bónus”

Avaliação: Embora seja uma oferta com um título generoso, não ficámos muito contentes com o rollover de 27x. No entanto, gostamos que o saldo extra possa ser dedutível numa lista extensa de jogos e não seja limitado a apenas um.

Bónus de Boas-Vindas Para Desporto: Joga 10€, Ganha 30€

Chegou a altura de jogar bonito! Utilize o nosso código da Solverde e entre em campo com o seu Benfica ao receber 30€ grátis em freebets após o seu primeiro depósito de 10€. Estas estão divididas em 3 tipos de apostas: simples, múltipla e ao vivo.

Freebet livre de 10€ num mercado com odds mínimas de 2.00. Freebet múltipla de 10€ com 3 ou mais seleções e odds mínimas de 2.00. Freebet ao vivo de 10€ para os jogos ao vivo com odds mínimas de 2.00.

Cada uma das apostas grátis tem a validade de 7 dias.

Avaliação: Esta é a nossa promoção favorita da Solverde devido à ausência de rollover e à variedade oferecida com as opções de apostas simples, múltiplas e ao vivo. As odds mínimas de 2.00 são um requisito fácil de cumprir e a validade é bem adequada.

Como Ativar o Código Promocional Solverde? Comece a Apostar!

Agora que já conhece os bónus que vai receber com os códigos promocionais da Solverde, só lhe falta saber o ponto-chave – como pode ativá-los.

Aceda ao site oficial da Solverde.pt No canto superior direito, clique em “Registo” Preencha os campos em branco com os seus dados: nome, data de nascimento, nacionalidade, nº CC, NIF, morada, etc. No último passo, digite o código promocional “OBSMAX” na área indicada Por fim, clique em “Concluir”

Caso já tenha uma conta, basta selecionar o ícone de utilizador e clicar em “A Minha Conta”. Depois, escolha o separador “Os Meus Bónus” e insira o código “OBSMAX”, para receber a oferta de acordo com a sua preferência, casino ou desporto.

Promoções Para Jogadores Já Registados

Não pense que os presentes acabam depois de lhe darmos as boas-vindas. Aqueles que já têm barba rija e uma maior experiência em campo também têm o direito de receber mimos, certo? Conheça as promoções que vai apanhar com o código promocional da Solverde.

Múltipla+

Pensava que as apostas grátis estavam no passado? Nada disso. Aqui vai ter direito a freebets todas as semanas.

Como? Basta fazer 5 apostas múltiplas com o mínimo de 4 seleções no boletim, entre segunda-feira e domingo. E se não for fã de futebol, não se acanhe. A promoção é válida para qualquer modalidade desportiva.

Múltipla + Segura: Cashback de 100% até 100€

Já dizia o ditado “azar no jogo, sorte no amor”, mas aqui a má sorte fica do outro lado da porta. Com o código promocional da Solverde, tem direito a receber uma freebet sempre que falhar uma seleção do seu boletim de múltiplas, até ao máximo de 100€.

Mas tenha atenção! A aposta grátis só entra no seu bolso se o boletim constar de 5 ou mais seleções.

Trunfo Solverde

E quem vive para acertar números e fazer rodar os rolos das slot machines, terá a oportunidade de ganhar free spins sem rollover, saldo extra e até dar um pézinho de dança no desporto com apostas grátis, todos os dias.

Até parece mentira, mas o único requisito para ter o trunfo no baralho é apresentar o mínimo de 20€ na sua conta e ter jogado no casino nos 3 últimos dias. Utilize o código promocional da Solverde e habilite-se a ganhar bónus diários!

Power Odds

Como diz o nome, as Power Odds são o que vai dar poder elétrico às suas apostas. Fique atento e aproveite a promoção de cotas aumentadas, todos os dias em mercados populares.

Cara ou Coroa: Aposte no Melhor Jogo da Semana!

Já sabe em que jogo apostar esta semana? Se ainda não decidiu a quem dar o voto de confiança para aproveitar as freebets que pode obter com o código promocional da Solverde, a nossa equipa dá-lhe uma sugestão.

Este domingo, os holofotes estão virados para o frente-a-frente entre o FC Porto e o SL Benfica para a 24ª jornada da Liga Portugal. Pelo histórico dos jogos entre os dois rivais, percebemos que este será um duelo bem competitivo.

Mas o que nos dizem as odds para o mercado de “Resultado Final”?

FC Porto: 2.30

2.30 Empate: 3.25

3.25 SL Benfica: 2.85

As probabilidades estão do lado do FC Porto segundo os especialistas da Solverde, mas nada nos diz que o empate ou a vitória dos encarnados não será possível até ao apito final. Então, em qual dos mercados deve colocar a sua previsão?

Se optar por apostar 10€ no FC Porto, está apto para receber 23€ e terá um lucro final de 13€.

Mas se tem os níveis de adrenalina em baixo, aproveite as freebets para arriscar a sua sorte e lucrar 32.50€ no empate ou 28.50€ se sente que a sorte está do lado do SL Benfica.

Recursos com o Código Promocional Solverde: Apostas e Casino

Ainda está em dúvida se vale mesmo a pena aproveitar o nosso código promocional da Solverde? Venha connosco e conheça um pouco mais sobre as secções de casino e desporto que a operadora oferece.

Maior Casino Online Português: 2500+ Jogos e Diversidade

O casino da Solverde conta com mais de 2500 jogos e não se fica apenas pelas slot machines, a roleta e o blackjack. É um dos únicos que inclui banca francesa no seu catálogo, sendo aquele que disponibiliza mais opções de mesas.

Dentro das ferramentas de pesquisa, tem à sua disposição o motor de busca e os filtros dos jogos. Estas funcionalidades ajudam-no a encontrar jogos específicos, caso não os tenha adicionado ao seu separador pessoal de favoritos.

Mas se quer testar as águas antes de dar o mergulho, o melhor é experimentar a versão demo dos jogos. Esteja à vontade para jogar grátis qualquer título através do botão “Diversão”.

Apostas Desportivas: 17+ Modalidades e Ferramentas de Ajuda

Na grande área das apostas desportivas, tem um bilhete vip para usufruir das mais de 17 modalidades, mercados raros, como o handicap asiático, e ferramentas que o vão ajudar a prever o resultado dos jogos com maior precisão.

Na lista de ferramentas contamos com motores de busca dos eventos, acesso direto aos jogos ao marcar os desportos como favoritos, um painel de estatísticas das equipas detalhado e um match tracker que relata cada movimento ao milésimo de segundo.

Se não quer perder tempo à procura das suas múltiplas, pode confiar no bet builder para o ajudar a selecionar os melhores mercados. Basta entrar no separador junto ao menu e clicar no evento onde deseja apostar. Não se esqueça de verificar os ganhos possíveis!

FAQ – Perguntas Frequentes