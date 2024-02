A entrada de Pedro Passos Coelho na campanha da Aliança Democrática marcou o debate entre os candidatos do circulo de Lisboa promovido pelo Observador. O discurso sobre imigração marcou clivagens e até nas respostas ao problema da habitação, o discurso do ex-primeiro-ministro foi sempre marcando a bitola.

A cabeça de lista do PS, Mariana Vieira da Silva diz que a entrada de Passos Coelho na campanha “permitiu perceber que fica cada vez mais difícil distinguir os discursos à direita porque se aproximam muitíssimo” e apesar de Joaquim Miranda Sarmento, o nº2 da AD no distrito, ter tentado arrumar o assunto ao dizer que “a participação de Passos Coelho é natural” e que o PSD “tem orgulho em todos os ex-líderes”, a esquerda não deixou os ataques ao antigo chefe do Governo.

[Ouça aqui o debate promovido pela Rádio Observador]

