Sem dogmas, mas com uma orientação política definida. É desta forma que Francisco Assis, o cabeça de lista do PS pelo Porto, define o que o PS quer fazer, em particular na saúde, mas também na habitação. Já Miguel Guimarães, o ex-bastonário da Ordem dos Médicos, agora cabeça de lista da Aliança Democrática, vinca as diferenças de caminho para o PS, num debate entre candidatos que até conseguem atingir pontos de consenso.

Os cabeças de lista vincam que agora é hora de afirmar as diferenças entre as várias propostas políticas, mas Francisco Assis recusa que Pedro Nuno Santos tenha mudado de posição quanto aos cenários pós-eleitorais. Assis diz que não influenciou o líder do PS, mas que a decisão de não apresentar uma moção de censura a um Governo da AD “é uma posição que considero correta e que revela um sentido de responsabilidade grande”. Já Miguel Guimarães diz que as mudanças de discurso do líder socialista mostram “uma pessoa que não sabe exatamente o que quer, o que é mau, para quem se candidata a primeiro-ministro”.

[Ouça aqui o debate promovido pela Rádio Observador]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.