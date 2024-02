A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai promover vários plenários de reflexão sobre a modalidade, que a partir de março vão juntar 10 associações da classe.

“Só com espírito agregador e trabalho conjunto entre todos os seus agentes desportivos é que o futebol profissional pode continuar a crescer de forma sustentada, rumo a um futuro cada vez melhor. É a isso que nos propomos com a criação deste novo espaço de reflexão”, justificou Pedro Proença, presidente da LPFP.

Além da Liga, a iniciativa junta os jogadores profissionais (SJPF), os treinadores (ANTF), os agentes de futebol (ANAF), os dirigentes (ANDIF), os médicos (AMEF), os enfermeiros desportivos (ANEDAF), a associação de defesa do adepto (APDA) e os delegados de futebol (ANDF).

“A criação deste fórum constitui um momento histórico de união entre a Liga Portugal e as associações de classe”, regozijou-se o dirigente, ao anunciar as conclusões das Jornadas Anuais do organismo, que decorreram no auditório do Estádio do Bessa Séc.XXI, no Porto.

Com esta iniciativa, a Liga de clubes entende que está a “construir pontes sólidas” entre todos os que fazem parte do ecossistema do futebol profissional português.