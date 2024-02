O futebolista nigeriano Zaidu já teve alta hospitalar, um dia depois de ter sido operado a uma lesão ligamentar do joelho esquerdo, devendo enfrentar uma paragem nunca inferior a seis meses, anunciou, esta terça-feira, o FC Porto.

O defesa esquerdo, de 26 anos, está em repouso domiciliário e ladeia Gonçalo Ribeiro, Marcano, Pepê e Taremi no boletim clínico dos dragões, que continuaram esta manhã a preparar o duelo com o Santa Clara, dos quartos de final da Taça de Portugal, que será retomado na quinta-feira, após ter sido interrompido em 7 de fevereiro aos 27 minutos, devido às condições adversas do relvado do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Na segunda-feira, Zaidu tinha sido alvo de uma intervenção cirúrgica sem intercorrências no Hospital de São Francisco do Porto, sob liderança de José Carlos Noronha, de modo a corrigir uma rotura dos ligamentos cruzado anterior e lateral externo do joelho esquerdo sofrida durante a receção vitoriosa ao Estrela da Amadora (2-0), da 22.ª ronda da I Liga.

Gonçalo Ribeiro, Iván Marcano e Mehdi Taremi continuam em tratamento, ao passo que Pepê fez trabalho de ginásio no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, onde o FC Porto voltará a trabalhar na quarta-feira, às 10:30, sem que o treinador Sérgio Conceição faça a habitual conferência de imprensa de projeção do próximo jogo.

O FC Porto, segundo clube mais titulado da competição, com 19 troféus, e atual detentor do cetro, visitará o Santa Clara, líder destacado da II Liga, na quinta-feira, às 15h00 locais (16h00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, num duelo dos ‘quartos’ da Taça de Portugal dirigido por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

Nas meias-finais, o vencedor medirá forças a duas mãos com o Vitoria de Guimarães, do escalão principal, que já derrotou em casa o também primodivisionário Gil Vicente (3-1).