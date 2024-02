Acompanhe no nosso liveblog as principais atualizações sobre a guerra na Ucrânia.

O funeral de Alexei Navalny vai acontecer esta sexta-feira, 1 de março, na igreja do Ícone da Mãe de Deus “Saciai as Minhas Dores” em Maryino, no sudeste de Moscovo, às 14h00 locais (11h00 em Lisboa). O corpo segue depois para o cemitério de Borisov.

Отпевание Алексея состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14.00. Приходите заранее.

Похороны пройдут на Борисовском кладбище. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 28, 2024

A notícia foi avançada pela sua porta-voz, Kira Yarmysh, esta quarta-feira através da rede social X (antigo Twitter). De acordo com Yarmysh, não foi fácil encontrar um lugar para realizar o enterro.

“Telefonámos para a maior parte das agências funerárias públicas e privadas, espaços comerciais e salas de velório. Alguns dizem que o local está completamente reservado. Alguns recusam-se a mencionar o apelido ‘Navalny’. Num dos locais, disseram-nos que as agências funerárias estavam proibidas de trabalhar connosco”, escreve numa publicação de terça-feira, que concluía: “Depois de um dia de procura, ainda não encontrámos um local de despedida.”

Since yesterday we have been looking for a place where we can organize a farewell event for Alexey. We have called most of the private and public funeral agencies, commercial venues and funeral halls. Some of them say the place is fully booked. Some refuse when we mention the… — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 27, 2024

A ideia inicial da equipa de Navalny era fazer o funeral no mesmo dia em que o Presidente russo fará o seu discurso à nação na Duma (parlamento), marcado para quinta-feira, 29 de fevereiro. “Era simplesmente o dia certo por uma série de razões”, explicou Ivan Zhdanov, diretor da fundação anti-corrupção criada por Navalny, na rede social X.

“Rapidamente tornou-se claro que no dia 29 de fevereiro não há uma única pessoa que possa cavar uma sepultura. Aqui, no dia 1, pode, no dia 28, pode, mas no dia 29 a campa não é cavada”, lê-se. “A verdadeira razão é clara. O Kremlin compreende que ninguém precisará de Putin com a sua mensagem no dia da despedida de Alexei.”

Черти снова вылезли со своим издевательствами над Алексеем, даже когда его уже нет. Вы уже знаете, что мы все эти дни искали зал. Изначально мы планировали прощание и похороны на 29 февраля, просто по ряду причин это был подходящий день. И быстро выяснилось, что к 29му февраля… pic.twitter.com/JWkiX9HGCj — Ivan Zhdanov (@ioannZH) February 28, 2024

Na sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo (França) na quarta-feira, Yulia Navalnaya, viúva do opositor, disse não haver garantias de que o funeral será pacífico ou se “a polícia irá prender aqueles que se forem despedir” do marido. “Quem diverge de Putin, não está a lidar com um político, mas com um monstro sedento de sangue”.