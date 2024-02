Siga aqui o liveblog sobre a guerra entre Israel e o Hamas

A administração Biden está a equacionar a possibilidade de lançar ajuda sobre Gaza por via aérea, de acordo com a Reuters que cita um alto funcionário norte-americano. As entregas por via terrestre estão a tornar-se cada vez mais difíceis, o que tem levado vários países a optar por lançar ajuda aérea.

Foi o caso, esta semana, de países como a Jordânia, o Egito, o Qatar, a França e os Emirados Árabes Unidos, que lançaram pacotes com alimentos e provisões, incluindo material médico, a partir do ar, uma estratégia que beneficiou, pela primeira vez, os habitantes do norte do enclave palestiniano.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a multidão que se formou a aguardar pela chegada dos alimentos. No caso da Jordânia, a ajuda a Gaza caiu sobre o mar, pelo que os palestinianos usaram pranchas para conseguirem recolher os pacotes. A CNN Internacional também divulgou um vídeo em que um grupo de palestinianos disputam as rações alimentares. As imagens mostram, também, várias pessoas em desespero e um grupo a afastá-los com uma espécie de bastões.

Em fevereiro, segundo dados da ONU, a ajuda humanitária que entrou em Gaza diminuiu para metade face a janeiro. A organização indicou que, na terça-feira, os grupos de ajuda humanitária enfrentaram “obstáculos esmagadores apenas para conseguir [introduzir] um mínimo de mantimentos em Gaza”.

Agora, os EUA também estarão a ponderar o envio de ajuda pelo ar. A notícia foi avançada pelo site de notícias Axios, que citou altos funcionários dos EUA segundo os quais esta estratégia teria efeitos limitados uma vez que um avião consegue lançar apenas uma quantidade limitada de mantimentos — o equivalente a um ou dois camiões.

A entrada de ajuda em Gaza foi também tema de conversa entre o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, na noite passada, com o primeira a insistir na necessidade urgente de Israel permitir mais ajuda humanitária a Gaza, de acordo com um comunicado do gabinete de Yoav Gallant, citado pelo The Times of Israel. Em concreto, a discussão centrou-se na necessidade de facilitar novas rotas de entrada de ajuda no norte de Gaza.