Israel enviou 407 milhões de shekels (cerca de 105 milhões de euros) para a Autoridade Palestiniana, anunciou esta quinta-feira o governo norueguês, de acordo com a Reuters. A este envio seguir-se-ão outros, no âmbito de um acordo que pretende libertar receitas fiscais congeladas.

A Noruega anunciou a 18 de fevereiro ter concordado em assistir na transferência destas receitas para a Autoridade Palestiniana. As transferências seguintes deverão ser feitas “nos próximos dias”, de acordo com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Stoere.

“Este dinheiro é absolutamente necessário para prevenir o colapso da Autoridade Palestiniana, para assegurar que os palestinianos recebem serviços vitais, e que os professores e profissionais de saúde são pagos”, referiu, citado pela Reuters.

Israel cobra impostos pelos bens que dão entrada em territórios palestinianos através do território israelita, auferindo de uma comissão de 3% antes de transferir o restante valor mensalmente para a Autoridade Palestiniana, mediante acordos de paz que datam à década de 1990. No entanto, o massacre do Hamas de 7 de outubro motivou uma disputa sobre os pagamentos, congelando-os.

De acordo com o governo norueguês, esta solução de mediação prevê que a Noruega faça retenção da porção das receitas que se destinaria a Gaza, enviando o restante valor para a Autoridade Palestiniana.