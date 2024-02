É o segundo romance de João Pedro Vala, escritor, tradutor, crítico literário e colaborador habitual do Observador. Depois de “Grande Turismo” (2022) é agora publicado “Campo Pequeno”. Se no primeiro o autor era narrador, aqui cria quatro personagens urbanas e contemporâneas que procuram respostas para dúvidas existenciais, enquanto se cruzam com as figuras quotidianas menos prováveis. O livro foi publicado no início de fevereiro, com lançamento agendado para esta sexta-feira, 1 de março, às 18h30 na Fnac do Chiado, em Lisboa. A apresentação será feita pelo escritor Jacinto Lucas Pires.

O primeiro capítulo de “Campo Pequeno”

Durante uma semana, o Heitor mal conseguiu pregar olho. Normalmente, o ritual repetia-se: acabado o jantar, metia a loiça na máquina e dava um jeito na cozinha. Só depois, por uma mania que nunca hei-de entender, pegava numa peça de fruta e ia comê-la em frente à televisão. Já a Laura, lia a um canto do sofá e, passado um tempo, bem depois de o Heitor se ter levantado para ir deitar no lixo um pauzinho e dois ou três caroços, começava a pintar a um canto da sala, entre Novembro e Fevereiro, ou a tricotar, encostada a ele, nos meses mais quentes.

A Laura gostava de pintar paisagens de memória: portos de cidades que tinham visitado juntos, igrejas no Norte parecidas com a da terra dos avós, casas alentejanas onde nunca entrara.

Não me levem a mal, mas eu sobre a Laura não sei tanto como sei sobre o Heitor. Ainda assim, se me permitem, acho que ela escolhia esses cenários pelo mesmo motivo por que tricotava quando fazia calor. Por um lado, a sua timidez impedia-a de optar por serões mais aventureiros, que a manchassem de tinta e a encaminhassem por estradas solitárias, onde só um corpo, bem apertadinho, pudesse passar. Não se arriscava pelo abstraccionismo nem pela representação de cenas muito compostas, por ter uma noção exacta da robustez da sua arte e da capacidade que tinha para se abstrair de si mesma e captar o mundo numa cena sem contradições, ou pelo menos apenas com aquelas que fosse capaz de domar. Por outro lado, recusaria usar uma fotografia como inspiração ou uma memória demasiado viva da cena a retratar. Teria vergonha de fazer daqueles serões um mero papaguear que ficaria a dever às fotografias que tirara ou que vira numa qualquer revista de viagens. Saber o peso e a medida dos seus méritos implicava também não se rebaixar a esse ponto. Para além disso, não queria ser tida por uma simples dona de casa entediada que gostava de pintar uns quadritos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Talvez por isso nunca deixasse o Heitor afixá-los em casa, excepto o do porto de Marselha, que ela própria pendurara sobre a cama dos dois sem lhe perguntar fosse o que fosse. Um dia, o Heitor chegou a casa, foi ao quarto mudar de roupa para se pôr mais confortável e viu-o lá. Enquanto passava a gravata por cima da cabeça, olhou-o de perto e riu-se ao ver que a Laura o desenhara, em ponto minúsculo, a passear sozinho no sul de França com aquele casaco aos quadrados que ela lhe oferecera nos anos, junto a uma casinha de Caxias que a Laura teimou em transladar para Marselha, sabe Deus porquê. Ainda antes de acabar de se vestir, já sem cinto e a desabotoar a camisa, o Heitor foi até à sala e disse-lhe que tinha gostado muito da surpresa. Ela estava deitada a ler no sofá com a Amália ao colo e, iluminada pelo sol poente que lhe transformava as pernas nuas em sombras, fez uma careta a imitar na perfeição a cena que ambos adoravam no princípio do primeiro filme d’O Padrinho em que, no dia do casamento da filha, o Don Corleone, antes de conceder um favor a um italiano careca, passa ao de leve o anelar, com a mão voltada do avesso, pela ponta do bigode, depois olha altivamente para o pobre coitado e começa a dar festas a um gato que não o sabe mafioso.

O Heitor sorriu, cantarolou Más-troianniii e regressou ao quarto.

Os quadros da Laura tinham um lado cómico que a divertia a ela e ainda mais ao Heitor. Por um lado, havia neles uma precisão e uma naturalidade impressionantes para quadros feitos daquela maneira bizarra. Por outro, tinham o charme de serem pintados por alguém que se estava bem nas tintas para como era o porto de Marselha, que aliás vira só uma vez, muito ao longe e aonde, a julgar pela forma como o retratara, não tinha interesse nenhum em regressar. Só se deduzia que fosse Marselha pelo tamanho do porto, pela elegância dos barcos e, principalmente, pela quantidade astronómica de bonequinhos que passeavam para cá e para lá com baguetes debaixo do braço e uma boina na cabeça.

▲ A capa de "Campo Pequeno", romance de João Pedro Vala, publicado pela Quetzal

Era também assim que tricotava. Não passaria pela cabeça de ninguém a Laura tricotar durante o Inverno. Talvez tenha passado pela vossa, mas isso é por ainda não conhecerem a Laura e estarem, para já, prontos a ver nela a projecção das pessoas que vocês conhecem que tricotam durante o Inverno. Só que (e juro que não digo isto para ofender as pessoas que vocês conhecem, que eu nem sei quem são e que, só de vos ouvir falar, até parecem gente de bem) as pessoas que vocês conhecem não são a Laura. Não passaria pela cabeça de ninguém a Laura pôr-se a tricotar por estar frio, para fazer agasalhos. Entre as suas criações e a utilidade prática, a rebelião pacata da Laura exigia, ao menos, uma distância de alguns meses. Claro que as mantas e os cachecóis dela acabavam, passado um tempo, por aquecer alguém (normalmente a Laura ou o Heitor, às vezes a família da Laura; uma manta azul e vermelha, já nem sei porquê, até está cá por casa), mas não era por isso que ela os tecia. Tal como os quadros, não tinham nenhum fim, tanto que, muitas vezes, os fazia propositadamente assimétricos: mantas com três metros de comprido e meio metro de largura, cachecóis quadrados, rebordos de almofada grossos demais para qualquer cabeça ou rabo. E, tal como os quadros, não tinham rostos. Nunca eram casacos, coletes, gorros ou luvas. Por algum motivo, o que quer que a Laura fizesse era sempre largo demais, comprido demais, longe demais para que alguém coubesse lá dentro.

Enquanto a Laura se ocupava com estes afazeres, o Heitor via televisão, bebia um copo de vinho e ia conversando distraidamente com ela até chegar a hora de se deitarem. Muitas vezes, a conversa morna e sem assunto do sofá tornava-se, ao chegarem à cama, numa discussão de questões inadiáveis e até pungentes da vida da Laura que, por algum motivo, só podia acontecer de luzes apagadas com o Heitor a combater o sono, a ponto de por vezes acordar com a Laura a perguntar-lhe se ele achava normal o que a Sofia lhe dissera no escritório. O Heitor dizia que não, claro que não, essa Sofia deve pensar que só ela é que tem problemas, e voltava a dormir. A Laura parecia acreditar que só de luzes apagadas podia falar a sério, mostrar o seu lado mais mesquinho e corriqueiro. O Heitor, pelo contrário, gostava de aproveitar o escuro e a noite para dormir.

Naquela semana, contudo, foi diferente. O Heitor ia adiando a hora de desligar o candeeiro da mesa-de-cabeceira, perguntava à Laura pela mãe ou pela chata da Sofia, mas a Laura respondia que estavam boas, obrigada. Dizia que a Laura andava estranha e insistia para que ela lhe contasse o que se passava, porque, para se sentir menos sozinho, projectava nela os seus problemas, as suas dúvidas, as suas distâncias, porque a estranheza do Heitor era contagiosa e porque ter uma vida a crescer dentro de nós a meio caminho entre, salvo erro, não fui confirmar, mas acho que entre o fígado e o intestino delgado é coisa para afectar uma pessoa. A Laura beijava-o e o corpo dela a virar-se para o outro lado soava ao Heitor como o barulho de uma porta que se fechava, apercebendo-se imediatamente de que a cabeça tornava a não encaixar na almofada. Estaria pronto para ser pai? Para ter um filho? Como é que se ia chamar? Heitor, como ele e como o pai do Heitor, o Heitor, numa longa linhagem a caminhar sabe-se lá para onde? Não, isso não. Mas então como?

Tomé, como a Laura queria? Mas, se fosse Tomé, as pessoas iam esperar coisas dele. Não há Tomés consultores. Não há Tomés advogados. Na verdade, quase não há Tomés. E se depois o pequeno Tomé quisesse ser só um Pedro, só um tipo no meio de outros tipos? Ia negar-lhe isso ou, pior, fazê-lo sentir que, ao agir como um simples Pedro, estava a trair a expectativa que em todos teria criado de que fosse um autêntico Tomé e não um desses Tomés de contrafacção que por aí se vêem, a passearem crianças pelos jardins, a trabalharem como agentes imobiliários, a servirem cocktails em bairros trendy? Um desses Tomés envergonhados do seu nome, para quem já seria mau demais ter de chegar ao fim do mês com dinheiro na conta para comprar dois bilhetes para o Zambujo, passar a Urbanismo e Transportes com pelo menos um doze ou planear uma escapadinha romântica com a namorada pelo Gerês nos feriados de Junho sem que, por cima de tudo isso, tivesse de levar com a persistente e absurda expectativa de que um dia, enfim, se deixasse de manias e começasse a corresponder às expectativas de grandeza que imediatamente se geravam em todos aqueles que ouviam o seu nome, expectativas acerca das quais, aliás, estes Manéis no armário (cujo nome, afinal, não derivava de uma decisão consciente e serena dos pais, mas apenas de um padrinho abastado, de uma novela das nove, de um pedido expresso da irmã mais velha, que tinha um colega no jardim-escola chamado assim, no fundo, de um lamentável equívoco) não tinham culpa de ficar aquém.

Porque não César? Seria uma boa hipótese se não fosse também o nome daquele amigo do Gabriel que o Heitor, por mais tolerante que tentasse ser, achava meio esquisito. Os nomes têm esta mania bizarra de se colarem às pessoas que os usam e depois não conseguimos distinguir a apreciação estética que fazemos da aglutinação de um determinado conjunto de sílabas das várias pessoas que também responderam por ela.

Talvez Filipe fosse uma boa opção, deixava-lhe espaço para ser quem quisesse e era até um nome bonito, para quem dê importância a essas coisas. Estava decidido, seria Filipe. Podia adormecer.

Mas, apesar de tudo, dar-lhe um nome forte poderia ajudar a abrir portas, achava o Heitor, talvez por causa do cansaço de uma semana passada em claro a pensar em coisas deste género.

A culpa também era minha. Quem me mandou deixá-lo neste estado, fazê-lo sentar-se no sofá, de pêra na mão, a ver a sic Notícias, enquanto a Laura tricotava mais uma manta amarela? Quem me mandou fazê-los beber um copo a mais naquela noite, não importa se ambos o negavam até à morte? Porque não o deixo dormir em paz? Já é tarde.

Fazê-lo foi fácil. Uma noite de distracção, uma impressão vaga de que seria boa ideia, de que chegara a altura, de que não havia dúvidas e estava feito.

Quando era puto, nos domingos em que os avós os iam visitar, o Heitor e a mãe costumavam fazer um bolo. O Heitor punha um chapéu de pasteleiro, partia dois ovos e passava um pouco de farinha pela testa. A mãe tratava do resto, untava a forma, batia as claras em castelo, preparava a massa, ligava o forno, fazia uma data de outros passos a que nem o Heitor nem eu prestávamos atenção. Passada uma hora, ao chegarem os avós, a mãe recebia-os de sorriso na cara e anunciava que o Heitor e ela desta vez tinham feito um bolo de laranja e cenoura. O Heitor e ela, ela e o Heitor, os dois. Era precisamente assim que se sentia: como se só tivesse partido dois ovos e agora fosse co-responsável por uma vida prestes a nascer.

Como nos acontece a todos, também com o Heitor estas ansiedades se iam embora pouco tempo depois sem ficarem resolvidas, porque entretanto começava a dar qualquer coisa de jeito no Canal Hollywood. Naqueles meses de espera, ganhou o hábito de, antes de ir para a cama, se sentar à janela a garantir que o mundo ficava quieto.

Quando percebeu que dali a poucas horas seria pai, ficou horrorizado. Quem julgava ele que era para achar que se deveria prolongar dessa maneira num espaço que excedia bastante o estritamente necessário? Quereria acreditar que, depois de tudo isto acabar, ainda sobraria um pouco de Heitor por cá, numa espécie de oferenda tosca à humanidade?

Se calhar fora tudo um erro. Se calhar aquele porto de Marselha não tinha assim tanta graça. Se calhar a Laura não tinha assim tanta graça. Se calhar ele não queria que uma criança visse o lento degradar de uma relação outrora estável e poupavam-no à culpa de sentir que fora o pobre Tomé, inadvertidamente, a trazer a desgraça. Se calhar deixava já a Laura livre para refazer a vida com alguém que pudesse ser um pai melhor do que ele, um amante melhor do que ele, alguém que a amasse mais do que ele. Se calhar estavam demasiado afastados e ele, por casmurrice, teimava em não ver os sinais que uma retrospectiva fria dos factos tornaria por demais evidente dali a uns meses. Procurava desta forma desesperada enganar-se, convencer-se de que o seu medo egoísta tinha razões objectivas, lisonjeiras e razoáveis.

Todas estas desculpas esfarrapadas desapareceram no segundo em que o Tomé nasceu, escorraçadas para um canto com a força da vida que vira irromper de dentro da Laura antes de desmaiar, bater com a cabeça contra o monitor cardíaco, cair e acordar segundos depois no meio do chão, do choro, de uma luz ofuscante apontada aos seus olhos e de uma poça de sangue que anunciava não a morte, mas a vida.

O Heitor gostaria que soubessem que ele não era nada dessas coisas. Com a pressa de levar a Laura para o hospital e com o cuidado de garantir que nada faltasse aos seus, de providenciar para a nova família, acabou por passar o dia inteiro com o pequeno-almoço no estômago e deu-lhe a fraqueza.