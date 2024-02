Pedro Nuno passa mais de metade do tempo a atacar opositores (enquanto jura o contrário)

Ao terceiro dia de campanha oficial levanta-se a queixa mais frequente nos partidos em apuros (neste caso, nas sondagens): as queixas sobre a comunicação social. Pedro Nuno Santos apareceu em Santarém — onde tinha cerca de duas dezenas de polícias à porta em protesto silencioso — para garantir que não tem falado apenas dos adversários, “como dizem nos comentários”, para logo a seguir falar maioritariamente… nos adversários. Diz que, nas suas intervenções está “90% do tempo a falar do país”, mas o Observador foi fazer as contas e, nesta intervenção concreta, mais de metade do discurso foi exclusivamente a falar de adversários.

Foram cerca de 40 minutos de intervenção, num comício noturno na sala gelada da Casa Campino, em Santarém, e o tom foi de desgarrada total, com Pedro Nuno a dizer que o acusam de só atacar os adversários, quando não é assim. Mas nesta intervenção foi mesmo: dos 38 minutos de intervenção, o líder socialista esteve 21 minutos a atirar a adversários e os restantes 17 a falar do seu “projeto para o país” — e mesmo nesse tempo, houve várias tiradas para a direita. O quadro está longe dos 90% de Pedro Nuno, com a contabilização feita pelo Observador a mostrar que foi metade disso: 55% do tempo foi dedicado a atacar opositores e apenas 45% para as suas propostas.

Se a esta contabilização juntarmos o dia todo e as várias intervenções que teve no dia de campanha por Leiria, a percentagem sobe, já que a cada declaração, incluindo no comício do almoço, Pedro Nuno não fez outra coisa que não apontar à AD — fosse via Passos Coelho (as pensões e a imigração), fosse via Paulo Núncio (o referendo ao aborto). Aliás, o caminho do candidato socialista afunilou nisto mesmo: o “nós e o eles”. Cavar o fosso face à direita — que radicaliza — o mais que pode nesta altura para chamar a si os indecisos moderados.