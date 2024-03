Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

A Comissão Europeia decidiu esta sexta-feira enviar uma primeira parcela de 50 milhões de euros de ajuda financeira à Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos (UNRWA), de um total previsto de 82 milhões para este ano.

Segundo um comunicado do executivo comunitário, após um entendimento entre Bruxelas e a UNRWA sobre questões relativas à suspeita de envolvimento de funcionários da agência nos ataques terroristas do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, foi decidido o desembolso de parte da verba prevista, que será entregue na próxima semana.

A segunda e terceira parcelas, no valor de 16 milhões de euros cada, serão libertadas com a aplicação das regras acordadas entre as partes.

Aos 50 milhões de euros para a UNRWA, acrescem outros 68 milhões de ajuda de emergência à população palestiniana e que será distribuída através de parceiros como o Crescente Vermelho e a Cruz Vermelha.

Bruxelas condicionou a manutenção da ajuda a uma investigação interna da UNRWA às acusações de Telavive, bem como à aceitação de uma auditoria externa com peritos independentes designados pela UE, focada na avaliação dos sistemas de controlo para evitar o possível envolvimento do seu pessoal em atividades terroristas.

O executivo comunitário quer ainda ver fortalecido o departamento de investigações internas da agência da ONU.

Neste sentido, a Comissão Europeia felicitou a ONU por ter criado um grupo de análise independente, liderado pela ex-ministras francesa dos Negócios Estrangeiros Catherine Colonna, para avaliar se a agência está a fazer tudo o que está ao seu alcance para garantir a neutralidade e responder a alegações de violações graves.

A guerra em curso entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, em 07 de outubro, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em represália, Israel lançou uma ofensiva no território palestiniano que já causou mais de 30 mil mortos, de acordo o Hamas, catalogado pela UE e os Estados Unidos como organização terrorista, que controla o território desde 2007.