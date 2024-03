“É muito bom estar em casa. Não vou chorar porque já o fiz hoje de manhã.” Foi com uma piada à forma como se emocionou esta sexta-feira na TVI, a falar da doença da sua mulher com Cristina Ferreira, que Rui Rocha arrancou o primeiro comício da Iniciativa Liberal ao fim de seis dias de campanha oficial para as legislativas.

Cerca de 120 simpatizantes receberam-no ao som de aplausos e dos rock dos AC/DC com Back in Black, um tema que acompanha bem qualquer homem contente por estar de volta — e foi isso que Rui Rocha pareceu, quando entrou no restaurante em Braga, a terra onde cresceu e por onde se recandidata como cabeça de lista às legislativas.

A discursar de improviso, sem papéis no púlpito, o primeiro ponto forte foi um ataque à AD, aproveitando a recente tomada de posição do vice-presidente do CDS a defender um novo referendo ao aborto: “Não queremos Portugal preso ao passado. Este é o partido que não aceita retrocessos, mulheres perseguidas e mulheres na clandestinidade. Diferenciamo-nos nisso e em muitas outras coisas de que vou falar”. Foi a primeira sequência mais intensa de aplausos dos simpatizantes reunidos no restaurante Migaitas.

Mas as maiores críticas desta noite foram dirigidas ao PS, Bloco de Esquerda e PCP, por enviesamento ideológico, em quatro focos específicos:

o fim da Parceria Público Privada no Hospital de Braga: “Foi considerado o melhor do país. Mas o PS, e os seus parceiros BE e PCP não descansaram enquanto não revertaram a PPP. O serviço piorou”. (Rui Rocha prometeu que o hospital voltará a ser uma Parceria Público Privada) o fim dos contratos de associação no ensino: “O PS, o BE e o PCP destruíram os contratos de associação e prejudicaram a vida de jovens mais desfavorecidos, que podiam aceder a ensino de qualidade. É inaceitável”. a gestão da TAP: “Quem serve a TAP? O que seria o aeroporto do Porto sem a TAP? Seria exatamente igual. Com diferença do dinheiro que nos falta no bolso por causa desse investimento estratégico”. a gestão da CP: “Sou um lesado da CP. Usava a CP para vir a Braga ver a família. Nunca sabia a que horas chegava, nem sequer sabia a que horas partia”.

Entre as promessas, destaca-se a construção do hospital em Barcelos (já esta semana tinha prometido a construção do hospital do Algarve em dois anos), a extensão dos direitos de parentalidade aos profissionais independentes, a redução de vários impostos, o cheque-creche, a criação de um círculo eleitoral de compensação (“700 mil na última eleição foram para o lixo. Quantas sirenes de aviso têm mais de soar?”) e a atribuição de médico de família, ainda em 2024, a todas as grávidas, às 142 mil crianças com menos de 9 anos e aos 345 mil idosos com mais de 65 anos que não o têm — apesar da obrigatoriedade prevista na lei.

Antes de Rui Rocha discursou Olga Baptista, número 2 na lista de candidatos por Braga, a partilhar a angústia por não saber se a filha, que fazia 21 anos esta sexta-feira, terá de ir para o estrangeiro: “Não quero ver a minha filha partir”.

O comício terminou ao som já habitual de Patty Smith, com o clássico People Have The Power, sobre sonho, esperança e mudança, numa letra feita à medida da retórica eleitoral da IL. Faltam 8 dias para se descobrir se há eleitores suficientes a querer viver com a mesma banda sonora dos liberais.