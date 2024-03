O cabeça-de-lista do partido RIR — Reagir Incluir Reciclar — pelo Porto, Vitorino Silva, conhecido como “Tino de Rans”, queixou-se este sábado de ser completamente abafado pela imprensa na campanha para as legislativas.

“Sou completamente abafado”, exclamou aos jornalistas, quando iniciava, em Penafiel, a sua terra natal e onde foi presidente de junta, contactos com os comerciantes e população da cidade. O fundador do RIR disse não compreender como é que os principais órgãos de comunicação social do norte do país não lhe têm dado voz, apesar de o Porto, reforçou, ser o seu bastião.

Isto é uma eleição de 230 deputados e parece que só há oito candidatos. Até agora, só deram importância a oito candidatos”, comentou depois, estendendo as críticas à “comunicação social de Lisboa”.

Vitorino Silva, que estava acompanhado pela presidente do RIR, Márcia Henriques, ironizou que, como os seus adversários, também nasceu em Portugal e conta com “o alvará passado pelo povo” para ser candidato.

“Tenho tudo direitinho e não respeitam o alvará passado pelo povo. Eu sei porquê, porque eu incomodo”, defendeu.

Vitorino Silva, ex-candidato presidencial, concorreu pela primeira vez às legislativas de 2019 pelo Porto, conseguindo 10.545 votos no distrito. Em 2022, no mesmo círculo eleitoral, recolheu a preferência de 7.117 votantes.

Sobre a campanha eleitoral nesta terceira tentativa para chegar ao parlamento, disse que, apesar das dificuldades de ser um partido pequeno, a sua candidatura está a ter um grande impacto, nomeadamente através das redes sociais, com milhões de visualizações.

“Nas redes sociais [a minha candidatura], tem um grande impacto, mas isso ainda não chegou à comunicação social de Lisboa, que há aqui um fenómeno, que no dia 10 vai haver um tomba-gigantes”, declarou, prometendo que, desta vez, vai conseguir ser eleito para o parlamento.

“O povo é sábio e à terceira é de vez. Sou candidato pelo Porto, eu devo tudo ao Porto, eu tenho a certeza de que neste momento eu vou ter o Porto todo do meu lado”, previu.

Acentuou depois que nenhum eleitor do Porto pode votar nos líderes dos principais partidos, porque nenhum concorre por aquele distrito.

“Os grandes líderes partidários não tiveram coragem para concorrerem no Porto. Ninguém no distrito do Porto pode votar no Montenegro, no Ventura ou no Pedro Nuno. As pessoas têm de saber isto”, terminou, apelando ao voto na sua candidatura.