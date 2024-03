André Ventura considera que a procuradora-geral da República, Lucília Gago, foi alvo de “bullying político”, bem como o Ministério Público, “por parte do PS e PSD”. “Estes dois partidos fizeram tudo mas mesmo tudo para fazer cair a PGR, para afetar a credibilidade do Ministério Público e para se protegerem a si próprios, inclusivé Luís Montenegro, que tinha dito que não iria comentar e acabou por dizer numa entrevista que lhe dava uma nota negativa”, explicou o líder do Chega.

Aos olhos de Ventura, o resultado de tudo isto é uma “desconfiança cada vez maior dos cidadãos em relação à justiça e ao Ministério Público”. E foi mais longe: “Tal como aconteceu no caso Casa Pia, é a união de dois partidos para tentar condicionar o condicionamento da Justiça.” Questionado sobre a avaliação que faz, reconheceu que é “difícil” porque pretende “usar critérios de eficácia e eficiência que não tem” e “não razões de natureza política”. E admitiu que “aparentemente” Lucília Gago não teve a “comunicação mais feliz”.

André Ventura regressou ao tema da Justiça no discurso do comício de Viseu, para dizer que é necessário que Portugal seja um país em que a justiça é “independente” e “não tenha de estar a sofrer com a influência política”. “PS e PSD envolveram-se num ataque sem tréguas à PGR e à PJ porque fizeram o seu trabalho e porque tiveram de pôr em causa os interesses instalados dos partidos e o que era bom deixou de ser bom e passa a ser dispensável”, acusou, assumindo que desta forma “o que deviam ser instituições independentes passam a ser alvo do objeto de controlo que PS e PSD querem ter”.

Ventura recordou o processo Casa Pia, que António Costa era o ministro da Justiça na altura e aquilo que diz ser a “vergonhosa interferência que PS quis fazer na Justiça”. “Passaram 20 e tal anos e eis que PS e PSD se juntam outra vez para tentar calar, silenciar e amordaçar a investigação”, acusou Ventura, que prosseguiu: “Claro que em Portugal não há vacas sagradas, nem instituições acima da lei, mas uma coisa é exigir independência e escrutínio, outra é querer controlar a justiça.”

Neste seguimento, Ventura disse mesmo que “com o Chega não controlarão a Justiça em Portugal” e que “bloqueará qualquer tentativa da reforma da Justiça que PS e PSD querem fazer”.

A “cultura de medo” com que Ventura quer acabar

Em Lamego, no local onde se situa o Centro de Tropas de Operações Especiais (CTOE), André Ventura dedicou o discurso às forças armadas, para culpar o governo de ser o que “pior tem tratado” estas organizações e para prometer uma carta de compromissos para polícias, militares e bombeiros. “Parece que o Governo não gosta daqueles que usam farda e dos que usam autoridade para servir a população”, afirmou o líder do Chega, que falou num “ataque sem precedentes a estas classes profissionais” e que notou que “cada vez menos jovens querem ser militares ou polícias” e que o país está a “desbaratar as instituições mais tradicionais por obsessões socialistas”.

O líder do Chega seguiu para fazer comparações entre as pensões de invalidez atribuídas a bombeiros com as pensões vitalícias recebidas por políticos e deu-lhes rostos como Ferro Rodrigues, António Guterres ou Assunção Esteves para atacar: “Estiveram na política 10 anos ou 15 e damos-lhes milhares de euros.” E para resolver os problemas, o líder do Chega disse ser necessário um “compromisso para polícias, militares e bombeiros” que sirva de “dignificação” e seja “vinculativo” para que os “setores nunca mais possam ser destruídos, abandonados, prejudicados e humilhados pelo Estado e sucessivos governos”.

A bandeira da equiparação do subsídio de risco atribuído à Polícia Judiciária a todas as polícias voltou a ser referida, com Ventura a argumentar que não foi feito pelo Governo “propositadamente para humilhar, [para] tirar dignidade e ofender as forças policiais de quem não gostam”. E acrescentou que esta será a “medida número um” de um governo do Chega por uma “questão de justiça”.

Ventura alertou para aquilo que diz ser os polícias terem “perdido autoridade” e deixarem de ter “a capacidade de agir”. “Temos polícias com medo de usar as armas, que têm medo de intervir porque sabem que o prejudicado não vai ser o bandido, vai ser o polícia com processos disciplinares e perseguições”, atira Ventura, “sem medo” de que no Chega seja “chamados radicais”.

“Precisamos de um país em que polícia tenha autoridade e temos de recuperar essa autoridade porque o país tornou-se ao contrário: o polícia prende o bandido e fica mais tempo no tribunal do que o bandido a preencher papéis e o bandido já está cá fora”, sugeriu André Ventura.

E repetiu: “Que nenhum polícia, militar ou bombeiro fique sem autoridade ou subsídio de risco na próxima legislatura, sob pena de termos um partido sem forças armadas, sem forças policiais ou bombeiros, o país com que a esquerda sempre sonhou, da anarquia saudável em que não há lei nem rei.”

À noite, em declarações aos jornalistas, que só acontecem uma vez por dia, Ventura fez lembrar que, nas suas palavras, “o diretor da PSP quis impedir o uso de armas de fogo mesmo em situações de perturbações de ordem pública” e disse tratar-se de um “mau sinal”. “Ao dizer-se isto estamos a dizer que os polícias nunca podem usar as armas e que têm uma arma para nada”, sublinhou, frisando que se está a criar uma “cultura de medo no uso de armas”.

Sem grandes esclarecimentos, André Ventura explicou que a carta de compromissos para militares, polícias e bombeiros seria “um compromisso do Governo com estas forças” onde constasse o subsídio de risco e a equiparação do suplemento de missão, mas “vinculativo” porque “os bombeiros não têm estatuto de carreira”.

“AD misturou o que não era misturável”

Ainda sobre as polémicas declarações de Eduardo Oliveira e Sousa, na convenção da Aliança Democrática, André Ventura descreveu-as como “tontas e infelizes”. O líder do Chega até acredita que há um “extremismo climático que prejudica a agricultura, a indústria e as empresas”, mas explicou que “dizer que agricultores vão pegar em armas para formar milícias ou grupos de combate nos campos e estradas é um enorme disparate que prejudica a imagem dos agricultores”.

Para Ventura, isto “mostra que na AD ninguém se entende: era o aborto, era a viabilidade do governo e todos os dias Luís Montenegro tem de vir desdizer um candidato qualquer”. “A origem da construção da AD foi misturar o que não era misturável e resultado está à vista”, resumiu.