O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu, no sábado, as primárias no estado de Idaho, no mesmo dia em que ganhou também no Missouri, a caminho de uma nomeação pelo Partido Republicano para as presidenciais.

De acordo com a agência Associated Press, com a votação nos estados de Idaho e Missouri, Donald Trump conseguiu 244 delegados, muito à frente dos 24 da antiga embaixadora da ONU Nikki Haley, que também concorre para uma nomeação presidencial pelos republicanos.

Trump venceu ainda as primárias do Michigan na passada terça-feira com 68% dos votos, em comparação com os 27% de Haley.

As próximas primárias decorrem este domingo, no Distrito de Colúmbia. Dois dias depois é a “Super Terça-Feira”, na qual 15 estados e um território norte-americanos realizam as suas primárias tanto para democratas como para republicanas em simultâneo.

Estas eleições poderão ser decisivas para os dois partidos, especialmente para o Partido Republicano, que escolhe 874 delegados (36%) dos 2.429 que na Convenção de julho vão escolher o candidato para as eleições presidenciais de novembro.

Mas a verdade é que as sondagens indicam que o ex-presidente poderá na Super Terça-Feira obter uma vantagem em número de delegados que poderá obrigar Haley a retirar-se da corrida, apesar de muitos financiadores dos republicanos continuarem a investir na ex-embaixadora, para que ela possa chegar até à Convenção do partido, marcada para julho.

Por outro lado, o desempenho da candidatura de Trump abaixo do expectável tem servido como sinal de alerta para o Partido Republicano, perante as dificuldades que se esperam, em alguns nichos de eleitorado, no confronto com os democratas.

Falta saber, por exemplo, se na Super Terça-Feira Trump continuará a revelar debilidades junto dos eleitores com frequência de ensino superior, onde a Haley tem vencido sistematicamente o ex-presidente.

No Partido Democrata, Biden praticamente não tem adversários para esta Super Terça-Feira, esperando-se que volte a vencer com facilidade Dean Phillips e Marianne Williamson, depois de quatro eleições primárias onde já arrecadou 449 delegados, contra nenhum dos outros dois. Mas os consultores do Presidente continuam preocupados com a falta de entusiasmo dos eleitores.

Nas primárias do Michigan, o problema de Biden não foram os adversários, Phillips ou Williamson, mas antes os eleitores que disseram não gostar de nenhum dos três candidatos, já que 13% escolheram a opção “não comprometido”.

Os analistas interpretaram estes votos “não comprometidos” como uma forma de protesto contra a posição da Casa Branca em favor de Israel, no conflito do Médio Oriente, num estado com uma forte minoria árabe.

Contudo, os consultores do Partido Democrata temem que os eleitores das primárias da Super Terça-Feira acentuem o número de votos descomprometidos, revelando as fragilidades do Presidente, que continua com baixos valores de popularidade.

Sondagem diz que Biden perde terreno para Trump nas presidenciais dos EUA

Uma sondagem publicada no sábado pelo jornal New York Times revelou que o presidente dos Estados Unidos e de novo candidato às presidenciais, o democrata Joe Biden, está a perder terreno para o seu rival republicano Donald Trump.

Se os eleitores tivessem de decidir já, 43% votariam em Biden, em comparação com 48% em Trump, de acordo com a sondagem nacional realizada pelo New York Times e pelo Siena College.

Embora o Presidente democrata tenha afirmado, com números que o sustentam, que a economia está a ir bem, “apenas um em cada quatro eleitores pensa que o país está a ir na direção certa”, com “uma maioria de eleitores (que) pensa que a economia está a ir mal”, segundo o jornal.

A sondagem revela “uma série de sinais alarmantes para o Presidente sobre as fraquezas do campo democrata, em particular entre as mulheres, os eleitores negros e latinos”, bem como entre alguns eleitores operários, destaca o New York Times.

Apesar dos seus numerosos reveses legais, o domínio de Trump sobre o Partido Republicano resultou, pelo contrário, num campo “mais unido”: o antigo Presidente “ganhou 97% dos votos daqueles que dizem ter votado nele há quatro anos, e praticamente nenhum dos seus antigos apoiantes disse que votaria em Biden”.

Em contrapartida, “Biden ganha apenas 83% dos seus eleitores de 2020, com 10% a dizer que agora apoiam Trump”, acrescenta o jornal.

Para além da economia, a idade do Presidente Biden, 81 anos, e o seu firme apoio a Israel, na guerra em Gaza, explicam também o mal-estar entre uma parte do eleitorado democrata.

Em novembro, o New York Times publicou uma sondagem, um ano antes das eleições presidenciais, que mostrava Trump à frente de Biden em cinco dos seis estados-chave, com o democrata a perder terreno entre os jovens e as minorias.