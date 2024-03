Aos 81 anos, Joe Biden está demasiado velho para um segundo mandato? Uma sondagem do New York Times e do Siena College revelou que a maioria dos eleitores que apoiaram o Presidente dos EUA em 2020 consideram que sim. De acordo com os dados, 61% dos inquiridos afirmaram acreditar que Biden é “demasiado velho” para ser um presidente eficaz num novo mandato. Em outubro, o número era de 50%.

A discussão em torno da idade do líder norte-americano tem dominado a corrida às eleições, agendadas para novembro deste ano, e as dúvidas atravessam gerações, géneros e educação, com 73% de todos os eleitores registados a considerarem Biden demasiado velho para ser eficaz. Já 45% expressam a convicção de que não conseguiria exercer o seu trabalho.

Quanto a Donald Trump, com 77 anos, apenas quatro anos mais novo do que Biden, os eleitores, no geral, não expressam as mesmas dúvidas. Apenas 15% dos que o apoiaram em 2020 consideram ser demasiado velho para ser um presidente eficaz — 42% de todos os eleitos afirmaram o mesmo.

Se for reeleito, Biden vai ultrapassar o seu próprio recorde de presidente mais velho a exercer, terminando o seu mandato aos 86 anos. Já Trump, se ganhar, será o segundo mais velho, com 82 anos no final.