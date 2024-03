Na noite antes do voto antecipado André Ventura fez um sprint final contra o voto útil dizendo que “PS e PSD vão voltar a rir-se” se as pessoas não saírem de casa para ir votar. Mas rapidamente chegaria a outra questão, com insinuações de que “está em curso uma tentativa de desvirtuar estas eleições em Portugal”, lançando suspeitas sobre restrições intencionais no voto estrangeiro.

Antes de chegar ao ponto fundamental, o líder do Chega começou por explicar que ao partido têm chegado relatos de emigrantes que não receberam boletins de votos ou que “não recebem indicações para votar” e até de “consulados”, dando como exemplo o de Joanesburgo, que “disse pelo Facebook que quem quisesse votar tinha de se inscrever até 10 de janeiro”.

Em boa verdade, no site da Comissão Nacional de Eleições (CNE) pode confirmar-se que a data criticada por Ventura é, afinal, a que está na lei: “Se está recenseado no estrangeiro, pode exercer o seu direito de voto por via postal ou presencial. Se pretende exercer o seu direito de voto presencialmente, deve manifestar essa intenção (caso não o tenha efetuado em eleição anterior para a Assembleia da República) junto da comissão recenseadora da sua área de residência (consulado ou posto consular) antes do dia 10 de janeiro de 2024.”

“Está em curso uma tentativa de desvirtuar estas eleições em Portugal”, alertou o presidente do partido, frisando que há vídeos a circular de “pessoas a dizer que vão anular os votos do Chega e condicionar os votos do Chega”. “Aliás, há pouco tempo, um membro do Bloco de Esquerda escreveu que iria anular os votos da AD e Chega, temos de ter olho aberto, não nos podem enganar nestas eleições”, relatou ainda André Ventura, sem concretizar quem era a pessoa do BE a que se referia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Num assumido apelo ao voto, Ventura reforçou que “não vale de nada ser o partido com mais jovens, com mais classe trabalhadora e a crescer nos mais velhos se quando chegar o momento não se for votar”. “É preciso que ninguém fique em casa”, repetiu por várias vezes, para sublinhar que, sem votos no Chega, “PS e PSD vão voltar a rir-se”.

Antes, André Ventura tinha usado um artigo do Financial Times que descreve o líder do Chega como “carismático ex-comentador de futebol de extrema-direita” que usa “veneno antissistema” e liga “fuga de cérebros” e o descontentamento de jovens ao crescimento do Chega. São dois artigos dedicados a André Ventura, um que se debruça sobre o porquê de essa emigração jovem poder ter um papel fundamental nas eleições e outro mais dedicado ao partido, ao perfil de Ventura e à forma como o Chega é visto em Portugal, com opiniões de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro.

“Saiu um artigo no Financial Times a referir-se à campanha política portuguesa e o título é ‘O mais recente populista de extrema-direita em ascensão na Europa está a dominar a campanha eleitoral de Portugal'”, disse André Ventura perante os mais de 200 apoiantes que estavam no comício na Figueira da Foz, citando uma parte do texto e não o título, mas tirando a conclusão: “É o mesmo lixo de sempre. [Mas] até o Financial Times percebeu que somos nós que estamos a dominar a campanha das legislativas em Portugal.”

Ventura trouxe Fado Bicha e antecipou: “O título amanhã vai ser: homofobia”

No comício na Figueira da Foz, André Ventura aproveitou ainda para falar sobre os Fado Bicha, um projeto musical e ativista, que lançou uma música (Dar de beber à desventura), em plena campanha eleitoral, dedicada ao Chega. “Há poucas palavras para isto”, começou o líder do Chega, que na verdade tinha muitas palavras para o tema, em particular para dizer que o partido “está a lutar contra tudo isto”. Entre muitos risos da plateia, ainda disse que “com este nome ninguém vai procurar para ouvir mais”, antes de concluir que o país se deixou “inundar e invadir em termos culturais por este espírito marxista-subsidiodependente que tomou uma parte da cultura portuguesa”.

“Estes artigos, estas canções e esta meia dúzia que está sempre a atacar-nos não são mais do que os subsidiodependentes do pós-25 de Abril que não trabalham e só sabem viver de subsídios do Estado e é por isso que não gostam de nós”, atirou. E até antecipou: “O título amanhã vai ser: homofobia.”

Ventura argumentou ainda que “isto não é cultura”, mas sim a “tralha cultural” porque “os verdadeiros produtores de cultura, como o Herman José, sabe que quem mais desinvestiu na cultura foi este Governo”. “Mas é contra mim que eles lutam porque não têm coragem de atacar aqueles que lhes dão subsídios para continuar a viver”, concluiu o líder do Chega, que ainda teve a ajuda de uma criança do público para resumir que “o país está uma miséria“.

A “desfaçatez” de Costa aos olhos de Ventura

À chegada do comício da noite, e já depois de ouvir António Costa a discursar no comício do PS, André Ventura acusou o primeiro-ministro de ter tido “uma dose muito grande de desfaçatez” para, “no meio de uma campanha eleitoral que deriva da queda de um governo devido a um caso de corrupção”, dizer “que a única mudança é o PS”.

“António Costa dizer que a mudança com segurança é no PS é uma enorme desfaçatez”, reitera, na esperança de que os portugueses lhe deem um “cartão vermelho”, principalmente por acreditar que foi uma “aparição negativa para o país” — “Foi fazer propaganda com uma grande falta de vergonha.”

O líder do Chega recordou os casos de Açores e Madeira para sublinhar que o PSD nunca escolheu o Chega: “Fica claro de que lado está o PSD.” Confrontado com o dia seguinte às eleições, disse que “continua acreditar que com uma maioria de direita funcionará uma maioria de direita”.

“Acho que a AD está a seguir um caminho perigoso de aproximação ao PS e recentramento político. Pode ser uma estratégica útil para captar votos, mas vai alienar o eleitorado e vai confundir”, entendeu Ventura, que — perante as palavras da esquerda no sentido oposto — reconheceu que não vê como é que a AD esteja a aproximar-se do Chega.

“Luís Montenegro, sempre que teve de escolher escolheu o PS ao Chega ou o PAN ao Chega. Pergunto aos eleitores de direita se é isso que querem”, atirou, reiterando que, ainda assim, está “sempre disponível pelo país” para se sentar à mesa com o PSD no dia a seguir às eleições. Questionado sobre uma possível moção de censura a um governo do PSD admitiu que dependeria do “programa que apresentar”. “Eu quero acreditar que o PSD, até lá, vai fazer a sua cura socialista.”