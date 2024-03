Depois de Luís Montenegro ter ignorado Rui Rocha no espaço público durante 48 horas, o presidente da Iniciativa Liberal considerou esta segunda-feira “muito saudável” que Luís Montenegro lhe tenha respondido — apesar de ter mudado o assunto da conversa. Rui Rocha andava há dois dias a fazer um desafio público para que o líder da AD dissesse se aceita baixar cem euros no IRS de quem recebe o salário médio de 1500 euros brutos. Insistiu pelo menos quatro vezes neste desafio, desde sábado ao início da tarde, chegando inclusive a dizer que tem o número de Montenegro e pode ligar-lhe, mas achava importante que os portugueses ouvissem a resposta do líder da AD.

Luís Montenegro acabou por reagir em Chaves a outra questão do líder liberal, que tem considerado os apelos da AD ao voto útil uma “chantagem” e uma “pressão ilegítima” sobre os eleitores. A Iniciativa Liberal defende uma mudança na forma de eleger deputados, que passa pela criação de um círculo de compensação nacional, que evite o desperdício de cerca de 700 mil votos em partidos pequenos nos distritos onde apenas os partidos maiores conseguem eleger representantes. O líder do PSD defende que uma mudança do sistema eleitoral só deve ser aprovada em sede de revisão constitucional, que exige uma maioria de dois terços do Parlamento, o que desagrada à IL — que vê nesta hipótese uma forma de adiar o problema.

“Como é preciso uma maioria qualificada para alterar a constituição, o resultado final desta proposta do PSD é que tudo continue na mesma. E se hoje estamos com a degradação das instituições é porque sistematicamente o voto útil impediu a criação de outras soluções e acabou por pôr sempre os mesmos no poder”, argumentou Rui Rocha.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O líder liberal recorreu a uma metáfora futebolística para deixar o seu ponto mais claro: “É um bocadinho o benefício do infrator quando alguém se recusa a resolver um problema durante décadas vir usar o sistema eleitoral que não quis mudar para colocar um jogo viciado.” E desafiou mais uma vez os eleitores a escolher as propostas que querem, sem ficarem coagidos pelo voto útil.

Rocha exige a empresários: “Vão ter mesmo de aumentar os salários”

Rui Rocha falou aos jornalistas no fim de um almoço com empresários em Leiria. Durante esse almoço, defendeu a ambição, o crescimento, a criação de riqueza e o lucro: “Ter lucro é bom, meus senhores”.

Mas deixou uma exigência aos patrões que foram ouvi-lo: “Vão ter mesmo de aumentar os salários. Nós temos de pagar melhor às nossas pessoas. Temos mesmo de fazer esse esforço”.

Esta segunda-feira de manhã o presidente da Iniciativa Liberal tinha estado a visitar a fábrica de cartonagem Trindade, em São João da Madeira, terra natal do candidato socialista Pedro Nuno Santos — “e de muitos outros portugueses”, assinalou Rui Rocha.

Além de falar com o administrador, Pedro Ventura, Rui Rocha ouviu ainda os trabalhadores, algo que ainda não tinha sido possível noutras visitas a empresas nesta campanha. Esta empresa esteve envolvida na conceção e fabrico da embalagem do perfume mais vendido do mundo (Sauvage) entre outras grandes encomendas internacionais.

O anfitrião, Pedro Ventura, estudou na mesma escola primária que Pedro Nuno Santos (mas é um pouco mais velho). Conhece o candidato socialista, por São João da Madeira ser uma terra pequena. Já tinha recebido na Cartonagem Trindade delegações locais do PS (sem Pedro Nuno Santos) e da AD.

A Iniciativa Liberal não elegeu nenhum deputado por Aveiro nas últimas eleições. O cabeça-de-lista pelo distrito é Mário Amorim Lopes.