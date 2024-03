Montenegro: "Não vou pedir nenhuma maioria"

Luís Montenegro garante que a Aliança Democrática não está a fazer qualquer tipo de chantagem sobre os eleitores que, à direita, possam estar indecisos em votar noutros partidos nas eleições legislativas. Mas, ao mesmo tempo, deixou claro que as pessoas terão de pesar bem o voto que farão sob pena de acordarem a 11 de março com a “manutenção do PS no Governo”.

Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira e à margem de uma ação de campanha em Chaves, o social-democrata foi confrontado com as críticas de Rui Rocha e de outros elementos da Iniciativa Liberal à estratégia de intensificação do apelo ao voto útil por parte da Aliança Democrática. Na resposta, Montenegro reconheceu que, à entrada para a segunda semana de campanha eleitoral, este é “um momento em que as pessoas terão de pesar outros fatores para decidir” o seu sentido de voto.

“Está ao nosso alcance, grão a grão, conquistar um governo estável com todas as condições de estabilidade e governabilidade. Para isso, temos feito um apelo para que as pessoas que querem um novo governo possam utilizar o seu voto para promoverem essa mudança, para não acordarem dia 11 com a manutenção do PS no Governo”, insistiu Montenegro.

[Ouça aqui a reportagem da Rádio Observador em Chaves:]

Perante a insistência dos jornalistas para que comentasse as palavras de Rui Rocha, Montenegro não recuou: “Não acredito em nenhum tipo de chantagem sobre as pessoas. Confio na lucidez das pessoas.”

Sobre se seria mais fácil negociar com uma Iniciativa Liberal mais fragilizada, o líder social-democrata cortou a eito: “Não estou a pensar nisso. Não estou interessado em grandes considerações sobre o jogo partidário.”