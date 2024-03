O deputado do PAN no parlamento dos Açores afirmou esta segunda-feira que o novo Governo Regional “está maior do que o anterior” e disse aguardar pelo programa para saber “para onde o executivo quer ir nos próximos quatro anos”.

“Recordo-me que José Manuel Bolieiro [presidente do Governo Regional] disse que queria um Governo mais magro do que o Governo anterior. Temos menos um subsecretario isso é verdade, mas temos mais um secretário do que o Governo anterior. Este Governo está maior do que o anterior”, afirmou Pedro Neves.

O líder regional do PAN falava aos jornalistas após a tomada de posse do novo executivo açoriano, numa sessão realizada esta tarde na Assembleia Legislativa da região, na cidade da Horta, na ilha do Faial.

Com a entrada em funções, o novo executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM tem 10 dias para entregar o Programa do Governo, o documento que contém as principais orientações políticas e as medidas a propor para toda a legislatura.

“Agora vamos esperar obviamente pelo Programa do Governo que vai ser bastante importante para nós sabermos para onde este Governo quer ir nos próximos quatro anos e daí fazermos a nossa avaliação”, sublinhou o deputado único do PAN/Açores, referindo ainda não ter tomado “nenhuma decisão” sobre a votação do documento.

E, acrescentou Pedro Neves, “ainda não há documento. Só há discurso. E, por isso, obviamente não tomei nenhuma decisão”.

Sobre o discurso do presidente do Governo dos Açores, o deputado do PAN/Açores, considerou que foi “muito similar àquele que fez durante a campanha toda”.

Pedro Neves garantiu ainda que o partido “não vai ter imaturidade política” durante a legislatura.

“Isso nunca aconteceu no PAN e não é agora que irá acontecer”, vincou.

As eleições regionais nos Açores foram antecipadas para 4 de fevereiro na sequência do chumbo do Orçamento para 2024, com os votos contra de PS, BE e IL e a abstenção de Chega e PAN.

A coligação PSD/CDS-PP/PPM venceu as regionais com 43,56% dos votos e elegeu 26 dos 57 deputados da Assembleia Legislativa, precisando de mais três para ter maioria absoluta.