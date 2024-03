O Governo de José Manuel Boleiro, no Açores, toma posse esta segunda-feira, mas o programa de Governo, sabe o Observador, só será votado depois das legislativas. A votação em período da campanha das legislativas podia criar um embaraço a André Ventura porque o Chega está entre duas más soluções: ou vota ao lado do PS e provoca novas eleições, deitando abaixo um governo de direita; ou viabiliza o governo de Bolieiro sem contrapartidas. Qualquer uma das duas ia obrigar o líder nacional a justificar-se. Para evitar jogadas políticas que lhe custem a governabilidade, Bolieiro ouviu os partidos em audiência e, sabe o Observador, Chega, IL e PAN manifestaram o desejo de que o programa só fosse votado depois das legislativas nacionais. Assim será.

Os prazos dariam para que a votação fosse antes de 10 de março e Bolieiro até estava disponível para isso, mas como o BE e o PS (que já anunciou que vai votar contra) comunicaram que era indiferente a data e Chega, PAN e IL (que têm ou podem ter nas mãos a viabilização do Governo) preferem votar depois de 10 de março, o presidente do Governo regional não quis criar ruído. “Os que se manifestaram pediram para ser depois e ninguém mostrou preferência que fosse antes”, sintetiza fonte do PSD/Açores ao Observador.

O Governo toma posse esta segunda-feira à tarde e o programa de Governo, que já está mais que fechado, só será entregue à partida na sexta-feira, dia 8 de março. O PSD podia entregar já o programa e acelerar os prazos, mas preferiu não fazê-lo. No PSD nacional há quem defenda que a votação em semana de campanha eleitoral seria bom para Montenegro. “Se o Chega meter o rabinho entre as pernas e viabilizar o nosso governo nos Açores, isso entalava totalmente André Ventura”, disse fonte social-democrata ao Observador. No entanto, a palavra de ordem continua a ser respeitar a “autonomia” e não estar sujeito a pressões nacionais de que os outros partidos podem ser alvo, facilita a viabilização do Governo.

A apreciação do programa (e a obrigatória votação) tem de acontecer, no máximo até dia 19 de março, que corresponde a quinze dias após a tomada de posse — que é esta segunda-feira. Apesar das ameaças do Chega, José Manuel Bolieiro mantém que a solução de governação é entre PSD, CDS e PPM e, na sexta-feira, garantiu que na nova composição aponta para “um exercício de continuidade”. O governo, garantiu o indigitado presidente do governo regional, “terá praticamente todos os membros do governo que fizeram parte do XIII Governo” e a orgânica também terá “meros ajustamentos”.

Chega falhou eleição para vice-presidente do Governo

O Chega já falhou um dos objetivos que tinha para a legislatura: eleger um vice-presidente. Ao contrário da Assembleia da República, no Parlamento regional não há lugares reservados para o primeiro, segundo, terceiro ou quarto partido mais votado. Até 2020, a Mesa era dividida sempre pelos dois maiores partidos, PS e PSD. Na legislatura 2020-2024, o PSD, por sua iniciativa, decidiu que um dos lugares seria do CDS, mas essa — diz fonte do PSD/M ao Observador — “foi uma exceção à regra”.

PS e PSD acabaram por entender-se e distribuíram as duas vice-presidências e os dois lugares de secretários da Mesa entre eles. O que levou o líder do Chega/Açores a reclamar: “Quando é preciso, eles unem-se e pelo pior, nunca pelo melhor”. Como a votação é nominal, José Pacheco colocou o seu nome, mas só os deputados do Chega votaram nele. Fonte do PSD/Açores são implacáveis: “Então não queriam tachos e quiseram logo um cargo na vice-presidência?”. Foi uma rimeira derrota para o Chega.

Abstenção à direita pode ser solução para governo Bolieiro

Ao anunciar votar contra o programa de Governo PS/Açores colocou a sobrevivência de um segundo governo de Bolieiro nas mãos da direita. É, portanto, o Chega que vai decidir se há novas eleições. José Pacheco (líder regional) tentou negociações com o PSD, mas Bolieiro não cedeu: são os outros que têm de aceitar o programa de Governo. O Chega sempre disse que votaria contra o programa de Governo se não o integrasse, mas o Governo toma esta segunda-feira posse sem nenhum membro do Chega.

Ainda, no entanto, uma solução para evitar novas eleições em outubro: a abstenção de Chega e IL — algo que nenhum dos dois afastou liminiarmente. O programa do governo regional tem, necessariamente, de ser votado para que o segundo Governo de José Manuel Bolieiro possa continuar em plenas funções para lá de março. O PS tem 23 deputados que vão votar contra, aos quais se juntará o crónico voto contra do BE, o que perfaz 24 deputados contra. Já PSD, CDS e PPM têm juntos 26 deputados. O poder do Chega para provocar eleições é assim fundamental. Se o Chega votar a favor, o programa passa (com 31 deputados, mais do que os 29 necessários); se o Chega votar ao lado do PS (23) e do BE (1) contra o programa será chumbado (perfaz 29).

Nos dois cenários, IL e PAN são dispensáveis, mas há um terceiro cenário: a abstenção do Chega e de mais um destes deputados (Nuno Barata ou Pedro Neves). À semelhança do que acontecia há um mês, esta terceira via continua a opção mais provável por uma única razão: dificilmente, como já disse André Ventura, o Chega se une ao PS para deitar um governo de direita. Seja ele em que geografia for. O líder da IL/Açores, Nuno Barata, também já disse ao Observador que não é “sensato” não deixar um governo entrar em funções plenas. Certo é que a votação será depois das legislativas nacionais.