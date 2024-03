Inês Sousa Real prefere deixar os prognósticos para o final do jogo, mas a entrar na segunda parte da campanha eleitoral continua a lutar pelo “grande golo que seria ter um grupo parlamentar”. Dos portugueses, a claque que precisa de conquistar, espera o apoio e confiança para poder continuar a dar força às causas do PAN. Na última legislatura a deputada única viabilizou um projeto de lei que enquadra o assédio como infração disciplinar no desporto e que criou canais de denúncia, bem como quotas de género nas federações.

“Aguardamos que se comece a concretizar a regulamentação relativamente ao assédio sexual no desporto. Foi um passo muito importante para que possamos não apenas ter esta conduta sancionada do ponto de vista disciplinar, mas também contra-ordenacional”, refere a porta-voz do PAN, que assistiu a um jogo de futebol entre as equipas femininas do Estrela da Amadora e do Real de Massamá, este domingo à tarde.

Defendeu as quotas nas federações e nas ligas portuguesas, que vê como “um passo muito importante para capacitarmos as jovens e mulheres deste país que participam nas várias atividades desportivas”. A deputada única quer maior equidade do ponto de vista da prática desportiva, não apenas no futebol em que já existia parte da regulamentação, mas também nas restantes modalidades. “Estamos a falar de uma atividade que move muitas paixões, o desporto e em particular o futebol, que esperamos ter um efeito de contágio para o resto da sociedade para promover a igualdade entre mulheres e homens”, apelou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

André Freitas, treinador da equipa feminina do Estrela da Amadora, afirma que ainda é “preciso ir muito à luta” dos direitos das jogadoras que treina. “As equipas têm tendência a pôr as fichas todas no futebol masculino e depois o futebol feminino acaba por ficar um bocadinho esquecido”, refere, apontando a dificuldade em ter boas condições da prática desportiva, tendo em conta os espaços e orçamentos disponibilizados.

Na bancada do Complexo Desportivo Municipal do Monte da Galega, na Amadora, a mãe da jogadora Ana Tomás, do Estrela, conta que a paixão da filha pelo futebol começou em criança, a seguir as pisadas do avô e do pai. Vê com bons olhos a introdução de medidas para prevenir e sancionar o assédio no desporto, principalmente o feminino. Segundo Paula Cristina, a filha nunca se deparou com uma situação de assédio, mas tem tido conhecimento de casos de colegas que recebem, a partir das bancadas, insultos racistas e machistas e “nomes feios”.

O projeto de lei do PAN ainda não está em vigor devido a uma moratória para que as ligas e as federações se possam adaptar. “Não nos fazia sentido que, estando em gestão vários órgãos nos concelhos de administração das federações e das ligas, não houvesse este período de adaptação”, esclareceu Sousa Real, que recordou a participação pelas ligas e federação e da restante sociedade civil na elaboração do projeto. “Mais do que ser letra da lei esperamos que se torne eficaz. Não nos esquecendo que na próxima legislatura ainda temos um caminho a fazer para ajudar a que exista mais financiamento”, defende a candidata do PAN.

Mónica Silva é amiga de uma das jogadoras do Real de Massamá e agrada-lhe a presença do partido no jogo. “É bom quererem dar mais visibilidade ao futebol feminino”, afirma e diz que ficou curiosa em saber mais sobre o partido de Inês Sousa Real. “Não sabia que tinham apresentado este projeto de lei. Vou olhar melhor para o panfleto”, diz, admitindo que ainda está indecisa em quem votar a 10 de março.

Inês Sousa Real: PS e PSD “deixaram claro que não são uma alternativa”

É aos indecisos de centro esquerda e direita que Inês Sousa Real quer chegar a meio da jornada eleitoral. Este domingo, apontou o “revivalismo” da agenda da Aliança Democrática, tanto ao nível de questões sociais, como o subsídio do desemprego, como em matéria de igualdade de género. Também atirou ao PS, sublinhando que a maioria absoluta de António Costa foi uma “oportunidade perdida” para fazer avançar o país.

Em campanha eleitoral por Oeiras, durante a manhã, a porta-voz do PAN não negou os sinais de uma aproximação ao PS, admitindo que tem existido um trabalho para que os socialistas se aproximem das medidas que o partido tem reivindicado. Sobre os resultados nas últimas sondagens, Inês Sousa Real deixou um apelo aos ativistas e pessoas da sociedade civil que se reveem nas causas do PAN. “Não basta gostar, é preciso lutar, é preciso votar e transformar a simpatia pelas nossas causas num grupo parlamentar”, afirmou, apelando ao voto. A líder do PAN não deixou de fora as críticas ao Chega e ao seu comportamento, que descreveu como “absolutamente vergonhoso” em relação às dúvidas sobre o financiamento do partido.